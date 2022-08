13.20 REISEN

Unterwegs Das Fernweh stillen – zumindest virtuell – lässt sich heute Nachmittag mit 3sat. Der Sender bringt bis 19 Uhr Reportagen aus Vietnam, Laos, Thailand, Australien, Bali sowie von den Malediven und den Philippinen.

Bis 19.00, 3sat

20.15 MITBEWOHNER

Die Känguru-Chroniken Im Film steht wie in der Buchserie das Känguru anfangs vor der Tür, um sich Eier auszuborgen – ein Marxismus-geschulter Schnorrer, der wenig später bei Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) einzieht. Regie führte Dani Levy, Känguru-Autor Marc-Uwe Kling schrieb das Drehbuch. Bis 21.40, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Im Reich der Tiefe Der französische Unterwasserfilmer Christian Pétron zeigt spannende Begegnungen zwischen Menschen und Meeresbewohnern. Das Team verzichtet auch auf die sonst üblichen Lockmittel wie zum Beispiel Köder oder Duftstoffe, um ausschließlich realistische und naturgetreue Verhaltensweisen der Tiere beobachten zu können. Bis 21.45, Arte

20.15 KOMÖDIE

Dreiraumwohnung (D 2021, Isabel Kleefeld) In der Fortsetzung von Zweibettzimmer trifft Perfektionistin auf Chaosqueen: Konstanze (Anja Kling) erhält Besuch von der quirligen Jackie (Carol Schuler) samt ihren drei Kindern und wird sie so schnell nicht wieder los. Die fast vergessene Rehabekanntschaft hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden. Konstanze bietet Unterschlupf an. Und bald findet sich im Kühlschrank Fastfood statt Bio. Bis 21.45, ZDF

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Im Reich der Reptilien Was fasziniert sie an Krokodilen, Giftschlangen oder Leguanen? Und welche Probleme bringt die Haltung von Wildtieren in privaten Händen? Nicole Kampl hat exotische Haustiere in Österreich aufgespürt und ihre Besitzerinnen und Besitzer getroffen. Bis 22.00, ORF 2

21.10 ACTION

Central Intelligence – Zwei Buddies gegen die CIA (USA 2016, Rawson Marshall Thurber) Calvin war als gefeierter Footballstar der Coolste der Schule. Jetzt, 20 Jahre später, ist er fader Buchhalter. Als sein ehemaliger Schulkamerad Bob bei ihm auftaucht, ist er überrascht. Denn aus dem einstigen Loser ist ein durchtrainierter und richtig cooler CIA-Agent geworden. Und schon befindet sich Calvin mit Bob im Kampf mit gefährlichen Schurken. Mit Kevin Hart und Dwayne "The Rock" Johnson. Bis 22.50, ORF 1

22.10 SALZBURGER FESTSPIELE

Von Buhlschaften und Jedermännern Die Doku von Regisseur Hannes Michael Schalle versammelt die wichtigsten Darsteller aus 100 Jahren Jedermann-Geschichte. Bis 23.05, Servus TV

23.00 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Kabarettist Viktor Gernot, Skispringerin Eva Pinkelnig, Josef Aschbacher (Europäische Weltraumorganisation) und Schauspielerin und Sängerin Shlomit Butbul. Bis 0.05, ORF 2