Manche Urlauberinnen und Urlauber können der Versuchung nicht widerstehen und versuchen sich die besten Liegeplätze am Strand zu reservieren. Eine Unsitte, gegen die auf Krk nun hart vorgegangen wird. Foto: Getty Images/iStockphoto/Bepsimage

Die Urlaubssaison ist im vollen Gange und schon mehren sich wieder die Berichte vom Comeback einer nervigen Touristen-Angewohnheit: Schon früh am Morgen werden mit einem Handtuch die besten Liegen am Strand oder am Pool reserviert. Auf der kroatischen Ferieninsel Krk, konkret in Baška, dürfte es so schlimm geworden sein, dass die örtlichen Behörden nun hart gegen Liegenreserviererinnen und -reservierer vorgehen. Letztere lassen ihre Utensilien sogar über Nacht auf Liegestühlen zurück, um sich die besten Plätze am Strand dauerhaft zu sichern. Das berichtet das kroatische Nachrichtenportal "24sata" unter der Berufung auf RTL. Bisher wurden Handtücher und Co nur eingesammelt und verwahrt, jetzt setzt es saftige Strafen: Betroffene müssen mit einem Bußgeld von bis zu 1.500 Kuna (ca. 200 Euro) rechnen. (red, 3.8.2022)

