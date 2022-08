Das Land investiere so viel Arbeit und Geld in die ÖGK-Agenden, dass es effektiver wäre, wenn die ganze Arbeit gleich das Land mache

– Im Zuge einer Veranstaltung der SPÖ Hornstein, die rechtzeitig vor der Gemeinderatswahl am 2. Oktober ihre Pläne für den Ort im Jahr 2030 vorstellte, sprach auch Ehrengast Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er sah den Erhalt des "sozialen Friedens", der durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch aufgetretene Krise gefährdet sei, als "die größte Herausforderung". Er sprach sich für ein Miteinander über alle Parteigrenzen aus, sparte aber selbst nicht mit Kritik an der Bundesregierung, an der Politik in der Europäischen Union und an der Bundespartei.

Hans Peter Doskozil bei einer Veranstaltung der SPÖ Hornstein. Die Gemeindepartei will aus der Opposition raus, der Landeshauptmann aus den Fisimatenten mit der ÖGK. Foto: Guido Gluschitsch

Unzufrieden mit der ÖGK

Ein besonderes Anliegen waren ihm in seiner Rede, neben dem Wohlstanderhalt und der Armutsbekämpfung, die Gesundheitsversorgung und die Pflege. Doskozil beschrieb, dass es für das Burgenland in diesen Bereichen immer schwieriger werde, weil das Land ständig mehr finanzielle Mittel zuschießen und immer mehr Leistungen und Aufgaben der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) übernehmen müsse.

"Warum brauchen wir überhaupt eine Gesundheitskasse?", stellte er vor rund 150 Hornsteinerinnen und Hornsteinern, die zu der Veranstaltung gekommen waren, die ÖGK infrage. "Die Gesundheitskasse ist nur ein großer Apparat, der Geld verteilt."

Strukturelle Probleme

Doskozil sieht in der aktuellen Arbeit der ÖGK ein strukturelles Problem. Wie schon in der Vergangenheit hat er, wenn er ein solches erkennt, auch gleich eine sich wiederholende Lösung.

Wenn das Land schon jetzt viele Agenden der ÖGK abarbeiten und ständig mehr Geld zuschießen müsse, wäre es für Hans Peter Doskozil denkbar, dass es auch die restlichen Aufgaben übernehmen könne und dabei auch noch effizienter als die ÖGK wäre.

Schon öfter ging Doskozil über landeseigene Firmen unerledigte Probleme an. Man denke da an den öffentlichen Nahverkehr im Südburgenland oder aktuell an die geplante Rettung des Neusiedler Sees durch die eben erst geschaffene Seemanagement GmbH.

Nur als Hornsteins Vizebürgermeister Rainer Schmitl (SPÖ), auf einem der hinteren Listenplätze der Ortspartei, einen Mitarbeiter der Österreichischen Gesundheitskasse präsentierte, zuckte Doskozil kurz zusammen. (Guido Gluschitsch, 3.8.2022)