"Du hast Blut an den Händen" mit diesen Worten wendete sich ein Twitter-User direkt an den Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Grund: Der Polizei wird vorgeworfen im Fall von Lisa-Maria Kellermayr nicht ausreichend ermittelt zu haben. Außerdem riet der Pressesprecher der jungen Ärztin sie solle sich nicht so sehr in die Öffentlichkeit drängen. Jetzt flatterte dem Kritiker auf Twitter Post vom Anwalt des Polizisten ins Haus. Warum Experten die Aktion des hohen Beamten für bedenklich halten und die Hintergründe erfahren Sie in unserer heutigen Hauptgeschichte.

Außerdem widmen wir uns dem Online-Pranger "Ich habe mitgemacht". Querdenker sammeln hier was sie für Beweise für angebliches "Corona-Unrecht" halten. Dabei reicht es schon, sich öffentlich positiv über die Corona-Impfung zu äußern um von den besorgten Archivaren öffentlich beschuldigt zu werden ein "Zivilisationsverbrechen" begangen zu haben. Ein Experte erklärt darüber hinaus, warum diese Entwicklung gefährlich ist.

Ganz leichte Kost ist auch unsere dritte Geschichte nicht: Wie am Montag bekannt wurde, ermitteln chinesische Behörden gegen eine Influencerin. Sie hatte vor laufender Kamera einen weißen Hai verspeist.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen interessante Lektüre!

Fall Kellermayr: Pressesprecher der LPD Oberösterreich droht Kritiker mit Klage

Querdenker betreiben Online-Pranger für angebliches "Corona-Unrecht"

