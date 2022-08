Am 2. November 2020 erschoss der Jihadist K.F. vier Personen in der Wiener Innenstadt, etliche weitere wurden verletzt. Foto: Lisi Niesner

Eineinhalb Jahre nach dem jihadistischen Terroranschlag in Wien, bei dem vier Menschen getötet und etliche weitere verletzt wurden, hat die Staatsanwaltschaft ihre Anklage nun fertiggestellt. Sie liegt dem STANDARD in voller Länge vor. Demnach müssen sich insgesamt sechs Beschuldigte vor Gericht verantworten. Bis auf eine Person befinden sich alle seit Monaten in Untersuchungshaft.

Die sechs Personen hätten den Terroranschlag vom 2. November 2020 "ermöglicht, erleichtert, abgesichert oder in einer anderen Weise gefördert", heißt es in der Anklageschrift. Ein Angeklagter reiste mit dem Attentäter in die Slowakei, um Munition zu kaufen; ein anderer habe ihn "aus Anlass eines Abschiedsbesuchs in seinem Entschluss zur Tatbegehung bestärkt". Ein dritter habe ihn bei der "Auswahl seines Anschlagsziels aktiv unterstützt" und ein Abschiedsposting positiv kommentiert.

Mehr als 20 Zeugen geladen

Ein vierter Angeklagter habe den Anschlag mit dem Attentäter geplant sowie "Tatwaffen samt Munition und weiterer Anschlagsutensilien "vorbereitet; ein weiterer habe ihm die Waffen und Munition übergeben sowie einen Tag vor dem Anschlag "bei der Munitionierung der Pistole" geholfen. Der sechste Beschuldigte wird angeklagt, weil er den "Waffen- und Munitionskauf" mit organisiert haben soll.

Die Anklageschrift legt eine deutlich engere Tatbeteiligung der Beschuldigten nahe als bisher bekannt war. Geladen werden laut Anklageschrift mehr als 20 Zeugen. Darunter auch jener Mann, M.O., der zumindest das Sturmgewehr samt Munition nach Wien gebracht haben soll. Das soll "im Wege der Rechtshilfe mit den slowenischen Behörden" passieren. In der Anklage wird O. auch als "Waffenlieferant" bezeichnet.

Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Sie bestreiten die Vorwürfe. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig und kann noch beeinsprucht werden.

Enger Kontaktmann wird getrennt verhandelt.

In der Anklageschrift scheint ein enger Kontaktmann des Attentäters nicht mehr auf. A.G. wird getrennt verhandelt. Dessen Anklage wurde bereits vor einigen Wochen fertiggestellt und liegt dem STANDARD vor. Darin wird dem heute 24-jährigen Nordmazedonier die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.

A.G. gilt als enger Freund des Wiener Terroristen und nahm auch am observierten internationalen Jihadistentreffen im Sommer 2020 in Wien teil. Aus Sicht der Ermittler habe der amtsbekannte Jihadist eigens eine Wohnung in St. Pölten angemietet, um IS-Sympathisanten anzuwerben. Auch der spätere Wiener Attentäter schlug dort auf – das letzte Mal kurz dem Anschlag. (Jan Michael Marchart, 3.8.2022)