Der Leiter der iranischen Atomic Energy Organization Mohammed Eslami bei einer Kabinettssitzung in Teheran. Foto: IMAGO / ZUMA

Dubai – Der Iran und die USA haben eine Wiederaufnahme ihrer indirekten Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens in Wien angekündigt. Chef-Unterhändler Ali Bagheri Kani werde in einigen Stunden von Teheran aufbrechen, berichteten staatliche iranische Medien am Mittwoch unter Berufung auf das Außenministerium. Unter Vermittlung der Europäischen Union sollten "von verschiedenen Seiten vorgelegte Ideen diskutiert werden". Ein US-Regierungsvertreter erklärte, der Sondergesandte Rob Malley werde ebenfalls noch in dieser Woche nach Wien reisen. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Der Westen bemüht sich, das internationale Atomabkommen von 2015 zu retten, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Dieses steht auf der Kippe, seitdem es 2018 der damalige US-Präsident Donald Trump einseitig aufkündigte und neue Sanktionen gegen den Iran verhängte. Der Iran begann daraufhin damit, nach und nach gegen seine Zusagen zu verstoßen. Nach elf Monaten indirekter Verhandlungen zwischen iranischen und US-Vertretern unter Präsident Joe Biden schien im März eine Wiederbelebung zunächst greifbar. Die jüngste Runde fand im Juni statt, ging jedoch ohne Einigung zu Ende. Mit der Vereinbarung soll verhindert werden, dass der Iran an Atomwaffen gelangt. Die Regierung in Teheran bestreitet ein solches Ziel. (Reuters, 3.8.2022)