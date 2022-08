Am Mittwochnachmittag begann die Eruption, die sich mit tausenden Erdbeben in den vergangenen Tagen angekündigt hatte

Wie schon 2021 dürfte erneut das Vulkansystem Fagradalsfjall betroffen sein.

Foto: JEREMIE RICHARD/AFP

Am Ende ging es dann doch schneller als erwartet. Nachdem auf der isländischen Halbinsel Reykjanes über Tage hinweg tausende Erdbeben verzeichnet wurden, war es am Mittwoch um 15.15 mitteleuropäischer Zeit so weit. Beim Vulkansystem Fagradalsfjall hat sich eine Spalte geöffnet, aus der Lavafontänen austreten. Ersten Berichten zufolge soll sich die Spalte im Tal Meradalir befinden und sich über den Hügel erstrecken. Die Austritte sollen bis zu zehn Meter hoch sein und sind in einem Livestream vom Ort des Geschehens zu sehen.



Ausmaß des Vulkanausbruchs unklar



Wie groß die Ausmaße der Eruption sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die isländische Wetterbehörde hat den Ausbruch offiziell bestätigt. Bereits am Dienstag hatte sie mitgeteilt, dass der Magmafluss unmittelbar unter der Erdoberfläche rapid vonstattengehe und auch von der Menge fast doppelt so viel Magma nachströme, als es vor dem vergangenen Ausbruch im März des Vorjahres der Fall gewesen sei.



mbl.is

Der Ausbruchsort liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Reykjavík. Auf ihr war es bereits im vergangenen Jahr zu einem Ausbruch dieser Art gekommen. Danach sprudelte rund fünf Monate lang immer wieder Lava aus dem Erdinneren. Wie damals hat sich die erneute Eruption in den vergangenen Tagen mit einer Serie zum Teil kräftiger Erdbeben angekündigt. Wissenschafter hatten deshalb mit einem Ausbruch gerechnet, wenngleich der genaue Zeitpunkt unklar blieb.



