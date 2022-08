Die Passagiere im Zug blieben unverletzt, sie wurden evakuiert. Foto: APA / Heribert CORN

St. Johann in Tirol – An einem beschrankten Bahnübergang in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am späten Mittwochnachmittag ein Auto von einem herannahenden Zug erfasst worden. Dabei kam ein Kind ums Leben, der Vater des Kindes wurde schwer verletzt, sagte ein Beamter der lokalen Polizeiinspektion zur APA.

Drei weitere im Pkw befindliche Personen blieben unverletzt, hieß es. Zu dem tödlichen Zusammenstoß kam es an der sogenannten Egger-Kreuzung. Über die nähere Identität der Opfer war vorerst nichts bekannt.

Zugreisende unverletzt

Nach bisherigem Erhebungsstand dürfte sich ein Stau zur Straße hinaus gebildet haben, wie es dort öfter vorkomme, so die Polizei. Dabei dürfte der Lenker des Wagens nicht vor dem Bahnübergang gehalten haben, sondern auf die Geleise gefahren sein, worauf sich die Schranken schlossen.

Daraufhin näherte sich der Regionalzug mit rund 150 Passagieren, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Alle Passagiere blieben laut ÖBB unverletzt. Sie wurden evakuiert und mit Bussen weitertransportiert. (APA, 3.8.2022)