In dieser Galerie: 2 Bilder China hat am Donnerstag ein Militärmannöver nahe Taiwan gestartet. Foto: APA/AFP/HECTOR RETAMAL Die taiwanischen Sicherheitskräfte sind seit Tagen in erhöhter Alarmbereitschaft. Foto: EPA / RITCHIE B. TONGO

Taipeh/Peking – China verschärft nach dem umstrittenen Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan weiter die Gangart. Am Donnerstag startete laut Staatsmedien ein geplantes, dreitägiges Militärmanöver nahe des kleinen Inselstaats. "Die Übungen beginnen", erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Online-Netzwerk Weibo. Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich "auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen". Es werde auch keine "Eskalation des Konflikts" gesucht.

Flugkörper in der Nacht vertrieben

Bereits in der Nacht zuvor hat das taiwanische Verteidigungsministerium zwei nicht identifizierte chinesische Flugkörper über den Kinmen-Inseln mit Leuchtraketen vertrieben.

Zwei chinesische Flugobjekte, wahrscheinlich Drohnen, seien am Mittwochabend zweimal in das Gebiet eingedrungen, gegen 21 Uhr und 22 Uhr (Ortszeit), sagte Generalmajor Chang Zone-sung vom Kinmen-Verteidigungskommando am Donnerstag. Die Webseite des taiwanesischen Verteidungsministeriums war mit Cyberattacken konfrontiert.

Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat Taiwan inzwischen wieder verlassen, die Spannungen nehmen aber weiter Fahrt auf. Foto: EPA / TAIWAN MIN. OF FOREIGN AFFAIRS / HANDOUT

"Wir haben sofort Leuchtraketen gezündet, um sie zu warnen und zu vertreiben. Danach kehrten sie um. Sie kamen in unsere Sicherheitszone und deshalb haben wir sie vertrieben." Er gehe davon aus, dass die Drohnen dazu dienten, Informationen über Taiwans Sicherheitsmaßnahmen zu sammeln. Die stark befestigten Kinmen-Inseln gehören politisch zu Taiwan, liegen aber nahe vor der südöstlichen Küste Chinas bei der Stadt Xiamen.

Alarmbereitschaft

Die Volksbefreiungsarmee Chinas kündigte für das Manöver auch Schießübungen rund um die Insel und nahe der Küste an und wies dafür sechs Sperrgebiete aus. Die Angst ist groß, dass das chinesische Militär so nah wie nie zuvor an Taiwan heranrückt und eine Blockade der Insel probt.



Die Außenminister des südostasiatischen Staatenbündnisses Asean warnten am Donnerstag vor Beginn der Militärmanöver, dass die derzeitige Situation zu "Fehlkalkulationen, ernsthafter Konfrontation, offenen Konflikten und unvorhersehbaren Konsequenzen zwischen Großmächten führen" könne. Es müsse daher auf jede "provokative Aktion" verzichtet werden, erklärten die Minister bei einem Asean-Treffen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh.

Bereits am Mittwoch hatten die G7-Staaten Chinas Reaktion auf Pelosis Besuch kritisiert. "Es gibt keine Rechtfertigung dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive Militäraktionen in der Taiwanstraße zu nutzen", erklärten die G7-Außenminister. "Wir sind besorgt über die jüngsten und angekündigten Drohgebärden der Volksrepublik China, (...) die eine unnötige Eskalation riskieren." (APA, 4.8.2022)