Szenische Höhen und Tiefen beim dritten "Ring"-Abend in Bayreuth – mit vokalen Kraftleistungen

Fafner ist tot, Siegfried (Andreas Schager, Zweiter von links) grübelt. Nawrath

Zwei Akte lang schien es, als würde sich das vor Hitze dampfende Publikum kollektiv an die Personalisierung und Vermenschlichung von Wagners über- und unterirdischer Figurenwelt nicht nur gewöhnt haben. Da gab es nur wenige Buhs und viel Applaus für die Ideen von Valentin Schwarz. Schlussendlich aber überwog doch wieder dieser Kampf zwischen Zuneigung und Ablehnung, der nach der "Götterdämmerung" dann so richtig ausbrechen dürfte.

Zu viel war wohl am Ende die Umdeutung der Erweckung von Brünnhilde in eine Dreiecksbeziehung zwischen ihr, ihrem treuen Freund Grane und dem ungezügelten Lackel Siegfried.

Dass sich der blonde, notgeile Rüpel zwischendurch auch noch mit dem Faltposter einer Nackten zudecken muss, war nun auch wirklich zu viel der Charaktergestaltung ... In solchen Augenblicken ist es gut, dass Bayreuth eine Werkstatt ist, in der hoffentlich weiter experimentiert wird, aber manches dann in Hinkunft auch wieder besser werden kann.

Geplagter Ziehvater

Zwei Akte lang war das aber durchaus eine kurzweilige Umdeutung der Vorlage. Der geplagte Mime scheint sich da in Hundings Häuschen als Puppenspieler und -bastler eingerichtet zu haben. Ziehvater Mime will Mitbewohner Siegfried, dem Burschen im längst erektionsfähigen Alter, ein Geburtstagsfest ausrichten.

Der betrunkene Möchtegernsoldat Siegfried schlägt aber alles kurz und klein. Er steckt Mimes Kopf in die Mikrowelle und dann ins Aquarium. Das hat Slapstick-Charakter, da ist Platz sogar für ein Star Wars-Leuchtschwert, ein Geschenk Mimes, das Siegfried gleich zerschlägt.

In dieser Inszenierung, in der ein junger Regisseur vielleicht im Grunde vom Leichtsinn, der Empathielosigkeit und Niedertracht einer älteren Generation gegenüber einer missbrauchten Jugend erzählt, ersticht Siegfried natürlich auch Fafner (Wilhelm Schwinghammer) nicht.

Der ist kein Höhlenwurm, sondern ein Pflegefall, der samt Rollator hinfällt. Herzinfarkt. Zeugen sind Wotan, der ziemlich alt geworden ist, und der nunmehr auch glatzköpfige Alberich. Sie sind hier Zwillingsbrüder und kommen zu Fafner mit Blumen.

Eis holen

Die Trauer hält sich natürlich in Grenzen: Wie Fafner darniederliegt, holt Siegfried zunächst mal Eis von draußen, damit er die Drinks hernach auch schön gekühlt schlürfen kann. Er ist übrigens gerne Nudeln mit Stäbchen, wirft auch mit ihnen herum und findet Gefallen auch an Fafners von diesem ausgegriffener gedemütigter Krankenschwester Waldvogel (respektabel Alexandra Steiner). Die ominöse magische Leuchtpyramide interessiert ihn nicht.

Die Sänger und Sängerinnen wurden jedenfalls bejubelt. Als Siegfried feierte Andreas Schager einen Erfolg als herumwirbelnder Tenor der klangvollen Krafttöne (ein Buh war zu hören). Als Wotan kam Tomasz Konieczny nach seinem Bühnenunfall in Walküre zurück als weiter nobler, sonorer, immer verzweifelter werdender Strippenzieher, bei dem zum Ende hin etwas die vokale Kraft nachließ.

Vokale Probleme

Alberich (Olafur Sigurdarson) wirkte diesmal solide, schauspielerisch eindrücklich Arnold Bezuyen als Mime. Er hatte aber in den Höhen Probleme, und da stimmte auch die Koordination mit dem Graben nicht. Schärfen in der Stimme waren auch bei Daniela Köhler als Brünnhilde zu hören. Dennoch ist da starker Ausdruck, man wird sie in der Götterdämmerung vermissen, wenn sich dort Irene Théorin nicht sehr steigert. Solide Okka von Damerau als verarmte Erda.

Im Graben? Cornelius Meister und das Orchester schaffen klangintensive dramatische Kulminationen in Momenten, da es auf der Bühne scheinbar heiter zugeht. Das kommt als gewichtige Subebene substanzvoll rüber. Die Balance zwischen Bühne und Graben hätte natürlich besser funktionieren können. (Ljubiša Tošić, 4.8.2022)