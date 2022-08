Salute ist ein Wiener Produzent mit UK-Connection, der Soul mit trappigen Electronics verbindet. Mit eingängigen Melodien und eigenen Vokals kreiert er einen Charts-Charakter seiner elektronischen Musik. Mit diesem Foto hat er gepostet, dass er nur noch einem Gig zusagt, wenn eine Person oder 30 Prozent des Bookings, weiblich, LGBTIQ+ oder schwarz sind. Foto: Matt Garrett

Willkommen im Paradiesgarten! Belgische Festivalveranstalter haben sich nach Österreich getraut und bespielen eine für die Clubkultur neue Location von Freitag bis Sonntag. Jedoch nur tagsüber.

Freitag, 5.8.

Im Schloss Prugg in Bruck an der Leitha funkelt Niederösterreich mit dem neuen Paradies Garten als Green Event und startet die Pre-Party am Freitag. Sowohl heimische DJs, Kollektive und Partyreihen als auch große bekannte, für eine passende Happy-Open-Air-Stimmung sorgende DJs vereinen sich von heute, 17 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, am Timetable. Joyce Muniz oder Austrian Apparel werden hier im Wald den Auftakt mitgestalten.

Billiger wird’s in Wien mit "Synthpop", "Frenchboogie" und "Afrobubblegum" – Schlagwörter beim Event Himmel & Wasser – an der Neuen Donau in Wien, wo die "Tropical Thunder"-Reihe die Insel mit passendem Sound von tropischen bis zu Italo-inseln versorgt. "The House of Sounds" verspricht als Veranstaltung Härteres: Techno, House, Acid und alle Subgenres gemischt. Techno gibt es auch in der Grellen Forelle bei Fish Market. Wenn es eher fluffig, pumpy, extravaganter Tech-House, Breaks und kosmische Sounds sein dürfen, ist der Freudentaumel unter anderen mit den (weiblichen) Deejays Adi Baba (Journey to Tarab), Lenia (Gassen aus Zucker), Mareia (Heimlich) möglich, die geilen Sound zum Bouncen liefern. Von 23 bis 24 Uhr ist dort übrigens freier Eintritt.

Samstag, 6.8.

"Sleepless" feiert Techno im Club Cubique in Innsbruck. Das Festklub-Event beim Street-Art-Festival Calle Libre in der Leopoldstadt in Wien ist dieses Wochenende. Chillig schwimmen und ein wenig coole UK-Vibes mit (T)rap und Garage auftanken geht bei Usus am Wasser mit dem Blvze-Kollektiv. Beim Paradies Garten kann zwischen drei Stages gependelt werden. Der DJ und Produzent Salute ist auf der Castle-Stage, während zeitgleich Wolfram im Rosengarten sicherlich ein beliebtes Set mit Madonna-Remixes liefern wird. Mehr undergroundig, trancig und minimalistisch wird’s bei der Forest Stage unter anderem mit Katia Curie und Nizar Sarakbi. Am Sonntag gibt es mit "Gaze" einen queeren Vibe im Rosengarten. (Nadine Cobbina, 5.8.2022)