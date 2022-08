Julian Stieger, der neue Küchenchef des "Rote Wand Chef's Table", vor seiner neuen Wirkungsstätte, dem Hotel Rote Wand in Zug. Foto: Angela Lamprecht

Julian Stieger wird ab Oktober neuer Küchenchef im Rote Wand Chef's Table in Zug/Lech am Arlberg. Das wurde Mittwochabend via Instagram bekanntgegeben. Der Rote Wand Chef's Table ist im aktuellen Gault & Millau mit 18,5 Punkten und vier Hauben gelistet.

Der 28-jährige Stieger arbeitete zuvor als einer von mehreren Souschefs im Geranium in Kopenhagen. Das Geranium hält drei Michelin-Sterne und wurde im Juli bei den "World's 50 best Restaurants"-Awards als weltbestes Lokal ausgezeichnet. Im Geranium wird auf die Zubereitung von Fleisch verzichtet.

"Best Restaurants"

Stieger kochte auch in einem weiteren ehemaligen "Best Restaurant", dem Eleven Madison Park in New York. In Österreich arbeitete er unter anderem bereits im Steirereck und im Landhaus Bacher sowie auch schon an seinem zukünftigen Arbeitsort, dem Rote Wand Chef's Table gemeinsam mit dem derzeitigen Küchenchef Max Natmessnig.

Zu Stieger hätte man in seiner Zeit im Geranium immer guten Kontakt gehalten, erklärt man vonseiten der Eigentümerfamilie Walch, und so hätte eins das andere ergeben. Zur Küchenlinie will man aber vorläufig nichts sagen, die werde Anfang Oktober präsentiert.

Der von Gault & Millau als Koch des Jahres 2022 ausgezeichnete Max Natmessnig hatte im Frühling bekanntgegeben, dass er sich nach fünf Jahren im Rote Wand Chef's Table neuen Herausforderungen, wie dem Erhalten von Michelin-Sternen, widmen wolle. (ped, 4.8.2022)