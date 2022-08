Je größer das eigene Kind wird, desto eher stellt sich die Frage, ob es auch einmal ohne seine Eltern abseits der gewohnten vier Wände die Nacht verbringen kann. Der Klassiker, um das einmal auszutesten, ist üblicherweise das Zuhause der Großeltern.

Zum ersten Mal ohne Eltern übernachten

Bei ihnen ist das Kind ohnehin regelmäßig zugegen, hat vielleicht auch schon einen Mittagsschlaf dort gehalten und befindet sich trotzdem im Kreise der Familie. Wollen Mama und Papa bei ihrer – meist seltenen – Date-Night nicht auf die Uhr schauen müssen, um Oma oder Opa vom Babysitten zu erlösen, entsteht irgendwann die Idee, das Kind doch bei ihnen zu Hause übernachten zu lassen. Die Spannung ist beim ersten Mal natürlich groß, die bange Frage "Wie geht es unserem Kind ohne uns?" hindert etwas daran, den Abend zu genießen. Doch diese Hürde ist üblicherweise noch leicht genommen.

Heimweh: ein verbreitetes Phänomen, nicht nur im Ferienlager. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/LSOphoto

Im Ferienlager: Wenn Heimweh zum Thema wird

Anders sieht es aus, wenn das Kind ein wenig älter, etwa im Volksschulalter, ist und erstmals ein Aufenthalt im Ferienlager ansteht. Mehrere Nächte ohne die Eltern, in fremder Umgebung, womöglich unter Kindern, die man auch noch nicht kennt – das kann einen jungen Menschen schon überfordern. Man vermisst die Bezugspersonen, das eigene Bett, die gewohnten Bedingungen. Da fließen nicht selten auch Tränen. Die Corona-Pandemie hat ein Übriges dazu beigetragen, dass sich Kinder mit sozialen Herausforderungen schwerer tun, sich leichter in ihrem Sicherheitsgefühl bedroht fühlen und unter Heimweh leiden.

Da sind die Betreuungspersonen vor Ort gefordert. Vom Trösten über Ablenkung bis zum Versuch, bei den Heimwehkranken Vorfreude auf kommende Erlebnisse im Ferienlager zu wecken, kommen hier viele Strategien zur Anwendung. Gespräche der Kinder mit den Eltern können ein hilfreiches Mittel sein – oder in Sachen Heimweh erst so richtig Öl ins Feuer gießen. Wenn alle Stricke reißen, müssen Mama und Papa das Kind frühzeitig abholen.

Wie nachhaltig einen Menschen derlei Erlebnisse prägen können, schildert "prinzipiell dagegen" im STANDARD-Forum:

Heimweh: Wie war das bei Ihnen?

Haben Sie Erinnerungen an Situationen, in denen Sie selbst als Kind unter Heimweh litten – und wie haben Sie derlei bei Ihren eigenen Kindern erlebt? Haben Sie Unterschiede im Umgang mit dieser Thematik in der heutigen Zeit wahrgenommen? Und haben Sie einen guten Tipp zur Heimweh-Prophylaxe oder -Linderung bei betroffenen Kindern und Eltern? Berichten Sie im Forum! (dahe, 10.8.2022)