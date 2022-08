Die erste Folge widmet sich am Freitag um 22.5 in ORF 2 der österreichischen Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner

Foto: ORF/ÖNB Wien

Wien – Ab Freitag präsentiert "Universum History" präsentiert in ORF 2 in der vierteiligen Serie "Ikonen des Friedens" zwei Frauen und Männer, die sich für Gewaltfreiheit aussprachen. Den Beginn macht am Freitag, 5. August um 22.35 Uhr die österreichische Friedensnobelpreisträgerin und Pionierin der internationalen Friedensbewegung Bertha von Suttner. Das Porträt über Mahatma Gandhi ("Mahatma Gandhi – Kampf ohne Gewalt" folgt am 12. August. Er hat mit den Prinzipien "Gewaltlosigkeit" und "ziviler Ungehorsam" die Unabhängigkeitsbewegung in Indien geprägt hat.

Am 19. August widmet sich die Reihe Martin Luther King, der Pastor und Bürgerrechtsaktivist setzte sich mit gewaltfreien Methoden für das Ende der Rassentrennung und Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den USA ein. In der vierten Folge am 26. August wird dann das Leben von Betty Williams, die in Nordirland die Frauen der verfeindeten Bürgerkriegsparteien in der Bewegung "Peace People" vereinte und mit landesweiten Protestmärschen für eine Beilegung der kriegerischen Auseinandersetzung protestierte, vorgestellt. (red, 4.8.2022)