Langjähriger Chef Andreas Bierwirth wechselt nach zehn Jahren bei Magenta in die Erste Group, wo er künftig als Vorstandsmitglied fürs Retailgeschäft zuständig sein soll

Diehl ist seit über 20 Jahren in der Telekommunikationsbranche tätig. Foto: Magenta Telekom

An der Spitze der Geschäftsführung von Magenta Telekom kommt es mit Anfang Oktober zu einem Wechsel: Nach zehn Jahren als Vorstandschef verlässt Andreas Bierwirth das Unternehmen. Ihm folgt Rodrigo Diehl nach, der aktuell das Privatkundengeschäft für Gesamteuropa in der Deutschen Telekom Gruppe verantwortet. Diehl ist Argentinier mit deutschen Wurzeln und blickt auf eine mehr als 20-jährige berufliche Laufbahn in der Telekommunikations- und Technologiebranche zurück.

Ablöse

Rodrigo Diehl ist seit Mai 2021 für das europäische Privatkundengeschäft der Deutschen Telekom verantwortlich. In den fünf Jahren davor war er für das an der US-Börse NASDAQ gelistete Telekommunikationsunternehmen Millicom tätig. Dort war er zunächst als Executive Vice President für das Tagesgeschäft und den Strategiebereich verantwortlich (Chief Strategy Officer). Vor dem Wechsel nach Bonn war er für Millicom als CEO der Tochtergesellschaft in Panama tätig.

Davor war er viele Jahre als Partner in dem Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Für die Unternehmensberatung arbeitete er 13 Jahre, unter anderem auch längere Zeit in Deutschland. Diehl schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität von Buenos Aires mit Auszeichnung ab und besitzt einen MBA der Harvard Business School.

In einer ersten Presseaussendung bedankt sich Diehl für das entgegengebrachte Vertrauen. "Das Wichtigste für mich ist es, unsere Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen, um gemeinsam das nächste Wachstumskapitel für Magenta zu schreiben".

Bierwirth wechselt zur Erste Group

Magenta-Chef Andreas Bierwirth wechselt ab 1. Oktober zur Erste Group. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Erste-Group, Willibald Cernko, soll Bierwirth zunächst das Privatkundengeschäft leiten. Nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase sei geplant, dass der Manager dann als in den Vorstand berufen wird, dort soll er fürs Privatkundengeschäft zuständig sein. Das teilte die Bank mit Sitz in Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit.

"Bierwirth ist aufgrund seiner langjährigen Retail-Erfahrung in der Telekommunikationsbranche, ebenfalls ein in den letzten Jahren hoch digitalisierter Markt, hervorragend für diese Position geeignet und wird einen wertvollen Beitrag in der Weiterentwicklung unseres Retailgeschäfts leisten", sagte Erste-Group-Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler.

Bierwirth begann 2002 seine Karriere mit der Etablierung der Germanwings als Low-Cost-Airline. Nach einem Zwischenstopp als Leiter des Miles & More-Programms der Lufthansa wechselte er im Jahr 2008 in den Vorstand der AUA. Seit September 2012 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, heute Magenta Telekom. (red, 4.8.2022)