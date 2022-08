Bei dem Missgeschick ging für die Passagiere alles gut aus. (Symbolbild) Foto: JFK Photography by Jürgen Feichter

Ein Gebrechen in der Dachsteinseilbahn am Krippenstein bei Obertraun (Bezirk Gmunden), das am Mittwoch die Seilbergung von 38 Passagieren zur Folge hatte, ist auf ein Missgeschick zurückzuführen: Ein Urlauber aus Deutschland hatte den Haltegriff mit der Notbremse verwechselt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Nach dem Ziehen der Notbremse kam es laut Bergbahnen durch den abrupten Stillstand der Bahn zu einem Zugseilüberwurf. Die Gondelbahn konnte zwischen der Bergstation Krippenstein und der Gjaid-Alm nicht mehr weiterfahren. Daher wurden Passagiere von Mitarbeitern der Bergbahnen und von Bergrettern aus rund 30 Metern Höhe abgeseilt und vom Roten Kreuz versorgt. Verletzt wurde niemand. Mittlerweile ist die Bahn wieder funktionstüchtig. (APA, 4.8.2022)