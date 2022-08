Von Salzburg in die Schweiz. Foto: EPA/BARTH-TUTTAS

Albert Vallci verlässt nach dreieinhalb Jahren Fußball-Meister Red Bull Salzburg und wechselt in die Schweizer Super League zum FC St. Gallen. Der 27-jährige Steirer unterschrieb bei den Eidgenossen einen Dreijahresvertrag, wie Salzburg am Donnerstag mitteilte. In St. Gallen spielt der Verteidiger, der im Jänner 2019 von Wacker Innsbruck nach Wals-Siezenheim gekommen war, unter anderem gemeinsam mit der Salzburg-Leihgabe Daouda Guindo und unter Ex-Bullen-Coach Peter Zeidler.

Vallci holte mit den Salzburgern insgesamt vier Cup- und vier Meistertitel. (APA, 4.8.2022)