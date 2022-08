Brittney Griner ist seit Februar inhaftiert. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL

Moskau/Washington – Im Fall der in Russland inhaftierten US-amerikanischen Basketballerin Brittney Griner wird heute Abend ein Urteil erwartet. Das gab ihr Anwalt bekannt. Griner wurde am 17. Februar am Moskauer Flughafen festgenommen, weil in ihrem Gepäck unter anderem Cannabisöl gefunden wurde. Sie hat sich schuldig bekannt, bestreitet aber, absichtlich Drogen geschmuggelt zu haben.

"Insgesamt bitte ich darum, Griner zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten in einer Besserungsanstalt und zu einer Geldstrafe von einer Million Rubel (16.500 Euro) zu verurteilen", sagte der russische Staatsanwalt laut der Agentur Interfax. Die Forderung liegt nur knapp unter der Höchststrafe von zehn Jahren. Griners Anwalt fordert einen Freispruch.

Griner sitzt seit fünfeinhalb Monaten in Untersuchungshaft. Die Athletin soll bei einer Kontrolle ihres Gepäcks in Scheremetjewo im Februar sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl bei sich gehabt haben. Es soll sich um 0,5 Gramm gehandelt haben. Griner gab zu, Drogen mitgeführt zu haben, rechtfertigte sich aber mit den Worten, es habe sich um medizinisches Cannabis zur Schmerzstillung gehandelt. In Russland ist auch der medizinische Gebrauch illegal.

Politische Komponente

Washington kritisiert, dass Griner zu Unrecht festgehalten werde. Moskau hingegen weist den Vorwurf zurück, der Prozess sei politisch motiviert. Auch nach dem Urteil ist ein politischer Austausch zwischen den zwei Staaten weiter möglich. Die USA hatten Moskau ein dementsprechendes Angebot gemacht.

Seit 2015 spielte Griner beim Team UMMC Jekaterinburg im Ural. Mit dem Spitzenklub gewann sie viermal die Euroleague. Griner gilt als eine der besten Basketballerinnen in der amerikanischen Frauen-Profiliga WNBA. Mit den Phoenix Mercury gewann sie 2014 die Meisterschaft, mit der US-Nationalmannschaft holte sie außer zwei Olympiasiegen auch zweimal Gold bei Weltmeisterschaften. Viele Profispielerinnen wie Griner sind außer in ihren Heimatligen zudem im Ausland aktiv, unter anderem bisher auch in Russland. (APA, red, 4.8.2022)