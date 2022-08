Brittney Griner ist seit Februar inhaftiert. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL

Moskau/Washington – Im Fall um die in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner wird heute Abend ein Urteil erwartet. Das gab ihr Anwalt bekannt. Griner wurde am 17. Februar am Moskauer Flughafen festgenommen, weil in ihrem Gepäck unter anderem Cannabisöl gefunden wurde. Sie hat sich schuldig bekannt, bestreitet aber, absichtlich Drogen geschmuggelt zu haben.

Für derartige Vergehen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Am Donnerstag forderte der russische Staatsanwalt vor Gericht neuneinhalb Jahre. Griners Anwalt fordert einen Freispruch.

In den USA habe sie das Öl gelegentlich gegen Schmerzen verwendet, gab ihr Anwalt an. In Russland ist auch der medizinische Gebrauch illegal.

Washington kritisiert, dass Griner zu Unrecht festgehalten werde. Moskau hingegen weist den Vorwurf zurück, der Prozess sei politisch motiviert. Auch nach dem Urteil ist ein politischer Austausch zwischen den zwei Staaten weiter möglich. Die USA hatten Moskau ein dementsprechendes Angebot gemacht. (red, 4.8.2022)