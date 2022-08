Seit Tagen halten sich Gerüchte über eine geplante Ablöse Nehammers an der Regierungs- und ÖVP-Spitze. Was ist dran? Wie tief steckt die ÖVP in der Krise? Drohen Neuwahlen?

Inside Austria ÖVP in der Krise: Ist Kanzler Nehammer am Ende?

Karl Nehammer regiert Österreich als Kanzler erst seit wenigen Monaten – glaubt man Gerüchten, könnte es damit bald schon wieder vorbei sein. Seit Nehammer an der Macht ist, rutscht Österreich von einer Krise in die nächste. Von der am Ende wieder abgesagten Impfpflicht bis zum schleppenden Gasausstieg sind viele Österreicherinnen und Österreicher mit der Performance der Regierung unzufrieden. Dazu kommen Korruptionsskandale und Ermittlungen rund um die Volkspartei. Die ÖVP rutscht in Umfragen dramatisch ab, auch intern macht sich Unmut breit. Muss der Kanzler und Parteichef deshalb seinen Hut nehmen?

In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns an, wie sich Karl Nehammer bisher wirklich als Kanzler schlägt. Ob sein Sturz bevorsteht – oder es auf Neuwahlen hinauslaufen könnte. Und wie eine so mit sich selbst beschäftigte Regierung Österreich durch den bevorstehenden Krisenherbst bringen soll. (red, 6.8.2022)

In dieser Folge zu Gast: Fabian Schmid (stellvertretender Ressortleiter der Innenpolitik beim STANDARD), Katharina Mittelstaedt (stellvertretende Ressortleiterin der Innenpolitik beim STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Zsolt Wilhelm und Frauke Böger. Produktion: Christoph Grubits