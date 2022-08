19-Jähriger war zuletzt in der belgischen Top-Liga für Royal Antwerpen im Einsatz und erfüllt perfekt das Anforderungsprofil der Grazer

Emegha (re) im Dress von Sparta Rotterdam. Foto: imago/Pro Shots

Graz – Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Donnerstag einen Neuzugang bekanntgegeben. Die Steirer holten den niederländischen Stürmer Emanuel Emegha, der zuletzt in der belgischen Top-Liga für Royal Antwerpen im Einsatz war. Der 19-jährige 1,95-m-Mann unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

Emegha hat bisher sieben U-19-Länderspiele (fünf Tore) für die Niederlande absolviert und war in der Eredivisie 35 Mal für Sparta Rotterdam im Einsatz. Im vergangenen Winter wechselte er nach Antwerpen, wo er allerdings nur einmal spielte. "Ich freue mich sehr, künftig für den SK Sturm auflaufen zu dürfen. Ich sehe in Graz die perfekten Möglichkeiten, mich als Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern", wurde der niederländisch-nigerianische Doppel-Staatsbürger in einer Klub-Aussendung zitiert.

Erfreut zeigte sich auch der Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker: "Er ist jung, dynamisch, schnell, talentiert und erfüllt so perfekt unser Anforderungsprofil." (APA, 4.8.2022)