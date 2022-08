Hütteldorfer verlieren das Hinspiel der Qualifikation zur Conference League in Aserbaidschan und müssen um den Aufstieg ins Play-off bangen

Wie schon gegen Gdansk lief es für Rapid nicht sonderlich rund. Letztlich sorgte Burgstaller (re) mit seinem Treffer Sekunden vor Abpfiff für eine verbesserte Ausgangsposition für das Rückspiel in Wien. Foto: EPA/Marcin Gadomski

Baku – Bei Anpfiff um 21 Uhr Ortszeit hatte es in Baku immer noch 28 Grad. Weit schlimmer war die Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent, die mit 10.000 Zuschauern gut gefüllte Bakcell Arena war quasi ein Dampfbad.

Neftci Baku, der Vizemeister aus Aserbaidschan lud Rapid zum Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League. Es entwickelte sich ein munteres, ausgeglichenes Spiel, was für die Wiener irgendwie traurig war, denn Aserbaidschan ist im Fußball keine Macht.

Dabei hat Rapid gar nicht so übel kombiniert. Zumindest war der Versuch erkennbar. Es wurden Wechselpässe geschlagen, ab und zu sind sie sogar angekommen. Die Hausherren wiederum schalteten extrem schnell um, Rapids Verteidigung bekam die Angreifer Lawal und Donyoh nicht in den Griff, sie sorgten permanent für Unruhe und Gefahr. Die Gäste hatten immerhin einen Lattenschuss von Ante Bajic anzubieten (16.), er harmonierte in der Offensive mit Kapitän Guido Burgstaller, Marco Grüll und Bernhard Zimmermann relativ passabel.

44. Minute: Jaber zieht ab, Kevin Wimmer fälscht den Ball ab, Goalie Niklas Hedl hat keine Chance, Neftci führt verdient 1:0.

In der zweiten Halbzeit baute Rapid weiter ab, Trainer Ferdinand Feldhofer reagierte, brachte Nicolas Kühn und Patrick Greil (59.). Greil war keine gute Idee. 60. Minute: Seinen haarsträubenden Abspielfehler nützt Saief schamlos zum 2:0. Eine Art Aufbäumen gab es schon, der Wille schlug zunächst das Werk. 80. Minute: Brkic pariert einen satten Schuss von Kühn bravourös. 91. Minute: Kühn verzieht knapp. 95. Minute: Burgstaller trifft flach zum 1:2

Das Rückspiel steigt am 11. August im Allianz Stadion (20.30 Uhr, ORF 1). Eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent ist auszuschließen, Rapids Aufstieg nicht. (hac, 4.8.2022)

Fußball-Conference-League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel:

Neftci Baku – SK Rapid Wien 2:1 (1:0). Baku, Bakcell Arena, SR Bel (CRO).

Tor:

1:0 (44.) Jaber

2:0 (60.) Saief

2:1 (95.) Burgstaller

Neftci: Brkic – Mbodj, Kvirkvelia, Stankovic, Salahly – Silvestre, Mahmudov, Jaber – Saief (77. Aliyev), Donyoh, Lawal (77. Hajiyev)

Rapid: N. Hedl – Koscelnik, Sollbauer, K. Wimmer, Auer (46. Schick) – Pejic, Oswald (59. Greil) – Bajic (59. Kühn), Zimmermann (73. Kriwak), Grüll (73. Savic) – Burgstaller

Gelbe Karten: Jaber bzw. Grüll, Pejic

Rückspiel am 11. August (20.30 Uhr) in Wien. Der Aufsteiger spielt im Play-off gegen den Gewinner aus Konyaspor (TUR) gegen FC Vaduz (LIE).