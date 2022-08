Novak Djokovic muss in Montreal passen. Foto: APA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Montreal – Wimbledonsieger Novak Djokovic hat am Donnerstag wie erwartet seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Montreal abgesagt. Der 21-fache Major-Sieger war ursprünglich in die Liste der Spieler bei den Canadian Open aufgenommen worden, doch da man weiterhin gegen Covid-19 geimpft sein muss, um einreisen zu dürfen, fehlt der "Djoker". Der Serbe weigert sich, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Noch steht Djokovic auch auf der Nennliste für die am 29. August beginnenden US Open. Doch auch dort gelten diese Einreiseregeln. Djokovic wird sich nicht impfen lassen. Er hatte schon früher angekündigt, dass er lieber Grand-Slam-Turniere verpassen würde als sich dieser Impfung zu unterziehen. Die Australian Open hatte der Weltranglisten-Sechste nach einer Einreise-Posse ebenfalls verpasst. (APA/Reuters, 4.8.2022)