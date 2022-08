Fenerbahce wird wohl die Austria beehren. Foto: IMAGO/Seskim Photo

Istanbul/Molde – Der türkische Fußball-Traditionsklub Fenerbahce Istanbul wird im Play-off der Europa-League-Qualifikation wohl der kommende Gegner der Wiener Austria sein. Der türkische Vizemeister setzte sich am Donnerstag im Hinspiel der dritten Quali-Runde vor heimischer Kulisse gegen den tschechischen Vertreter 1. FC Slovacko klar mit 3:0 (2:0) durch. Für Fenerbahce trafen Emre Mor (17.) und Doppelpacker Lincoln (45+2., 81.), Stanislav Hofmann sah bei Slovacko die Gelb-Rote-Karte (48.).

Der Austria ist ein Platz in einer europäischen Gruppenphase sicher, bei einem Aufstieg geht es in die Europa League, sonst in die Conference League. Die Veilchen haben am 18. August Heimvorteil und treten am 25. August auswärts an.

Molde möglicher WAC-Gegner

Der Wolfsberger AC ist im Rückspiel der dritten Conference-League-Qualirunde nach der Nullnummer im Hinspiel noch bei Gzira United in Malta gefordert, bei einem Aufstieg heißt der Gegner wahrscheinlich Molde FK. Die Norweger gewannen ihr Hinspiel gegen den ungarischen Verein Kisvarda FC ebenfalls mit 3:0 (0:0).

Rapid hofft nach der 1:2-Pleite im Hinspiel beim aserbaidschanischen Vizemeister Neftci Baku auf ein Comeback. Bei einem Weiterkommen wartet entweder Vaduz oder der türkische Klub Konyaspor, das Hinspiel in Liechtenstein endete 1:1 (0:0). (APA, 4.8.2022)