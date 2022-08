Belugawale sind normalerweise in arktischen Gewässern anzufinden, wie dieses Tier, das im Frühjahr 2021 in einer Bucht im Golf von Alaska fotografiert wurde. Foto: AP

Am Mittwoch wurde überraschenderweise ein Belugawal in der Seine gesichtet: Die Meeressäugetiere halten sich normalerweise in arktischen Gewässern auf. Französische Rettungsdienste und Umweltexperten versuchen nun, den Gesundheitszustand des Belugawals einzuschätzen und erwägen Rettungsmöglichkeiten für das Tier. Das Tier wurde vermutlich von seinen Artgenossen getrennt, erklärten die Behörden am Mittwochabend.

Nachdem der Beluga gesichtet worden war, überwachten die Rettungsdienste das Tier mit Drohnen. Doch am Donnerstag bewegte sich der Wal kaum noch und trieb zwischen zwei Schleusen auf dem Fluss, so Isabelle Dorliat-Pouzet vom Departement Eure. Die Drohnenaufnahmen zeigen, dass der Wal langsam schwamm.

Schwierige Rettung

Es ist unklar, warum sich der Wal so weit von seinem natürlichen Lebensraum entfernt hatte, Dutzende von Kilometern auf einer stark befahrenen Wasserstraße zurücklegte und damit nun fast auf halbem Weg nach Paris sei. "Die Herausforderung wird nun darin bestehen, ihn zu füttern und zu versuchen, ihn in Richtung Ozean zu begleiten", sagte Lamya Essemlali, die Leiterin der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd Frankreich.

Den Wal aus dem Wasser zu holen stelle ein zu großes Risiko für das Tier dar und käme deswegen nicht in Frage. Die weißen Belugas leben normalerweise in den arktischen und subarktischen Ozeanen, obwohl sie sich manchmal in südlichere Gewässer und Flussmündungen verirren und vorübergehend in Süßwasser überleben können.

Nicht der erste Wal in der Seine



Die örtliche Feuerwehr, die den Wal überwacht, erklärte die Beurteilung des Gesundheitszustandes zur ersten Priorität. Danach erfolge die Beurteilung, ob sie eingreifen werde oder nicht. Ende Mai starb ein schwer kranker Orca, der von seiner Gruppe getrennt wurde und mehrere Kilometern die Seine hinauf schwamm, eines natürlichen Todes. Versuche, ihn zurück ins Meer zu führen, blieben erfolglos.

Einen Monat später wurde ein weiterer Wal, vermutlich ein 10 Meter langer Minkwal, in der Seine gesichtet. Im September 2018 wurde ein Belugawal für einige Tage in der Themse in der Nähe von Gravesend gesichtet, was damals die südlichste Sichtung eines Belugas an der britischen Küste war. (Reuters, red, 5.8.2022)