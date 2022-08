Gartenzwergerl-Paradies Bildstein in der neuen ORF-Doku-Reihe "Weites Land" Foto: ORF, Feuer & Flamme Film

Wien – "Filmische Blicke in die österreichische Seele": Unter diesem Motto geht Ende August die neue ORF 2-Kulturdoku-Reihe "Weites Land" an den Start. In zehn Episoden à 45 Minuten stehen zunächst alle Bundesländer und schließlich ganz Österreich im Fokus. Als Teil der sonntäglichen "dokFilm"-Leiste wird der dokumentarische Programm-Neuzugang die sommerlichen ORF-Bezirks- und Städteporträts ergänzen. Sendestart ist am 28. August um 22:15 Uhr auf ORF 2.

Köhlmeier, Helfer, Mangold

Auf die Suche nach den regionalen Wurzeln der österreichischen Seele begibt sich die Wiener Regisseurin Jennifer Rezny, die auch für das Buch verantwortlich zeichnet. Die Produktion beaufsichtigt Florian Gebauer, der bereits ORF-Formate wie "Der Geschmack Europas" auf die Bildschirme brachte. Im Spannungsfeld zwischen schonungsloser Nüchternheit und Austro-Romantik soll Klischees, Traditionen und Bräuchen auf den Grund gegangen werden. Musikalisch, kulinarisch, historisch: Ein umfassendes Porträt der österreichischen Mentalität für alle Sinne soll es werden, das auch drängende gesellschaftspolitische Fragen wie den Umgang mit queeren Communities im ländlichen Raum nicht scheut. Mit dabei sind in jeder Folge prominente Gesichter der Bundesländer, etwa Michael Köhlmeier und Monika Helfer in Vorarlberg oder Erni Mangold in Niederösterreich.

Frage nach "Herkunft, Identität und Kultur"

Die Idee für die Sendereihe stammt von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl. "Unser groß angelegtes Projekt ist nicht weniger als der Versuch, die österreichische Seele zu ergründen. Wir wollen den Begriff 'Heimat' von seinem ideologischen Ballast befreien und einen erfrischenden und unverstellten Blick auf die heimische Bevölkerung werfen: selbstkritisch, hochemotional und entwaffnend ehrlich", erklärte er die Idee. Im Mittelpunkt stehe dabei die Frage nach der eigenen "Herkunft, Identität und Kultur". "Wir wollen unser Publikum dazu animieren, innezuhalten und die grundlegenden Fragen zu stellen: Wer sind wir? Warum leben und bleiben wir hier? Und warum gehören wir zusammen?", so der TV-Kulturchef.

Die Frage nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten treibt auch die Regisseurin laut eigener Aussage an. Antworten sollen Porträts von Menschen aus verschiedenen Regionen und Milieus liefern, die in ihrem Alltagsleben begleitet werden. Aus den vielen kleinen Mosaiksteinen entstehe eine im besten Sinne "wilde Mischung aus Biografien und Bundesländer-Charakteristik", resümierte Rezny in einer Aussendung. Das rot-weiß-rote Sahnehäubchen sei die Auswahl des ausschließlich österreichischen musikalischen Repertoires, das von überregional bekanntem und geschätztem Liedgut bis hin zu vielversprechenden Neuentdeckungen reiche.

Schokolanden- und Schattenseiten

Die Doku-Reihe wolle Brücken über festgefahrene Stereotype hinweg bauen. Die erste Episode widmet sich dem westlichsten Bundesland, "weil es von Wien aus gesehen am weitesten weg und uns am fremdesten war", erzählte Rezny. Mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch einem Augenzwinkern taste "Weites Land" die Schokoladen- und Schattenseiten eines oft ambivalenten Landes ab, kündigte die Drehbuchautorin und Regisseurin an: "Wir zeigen die österreichische Seele nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in Grautönen. Dabei war uns der Entertainment-Faktor wichtig, schließlich tut es uns Österreichern auch gut, ein bisschen selbstironisch zu sein". Auf Vorarlberg folgt am 4. September um 22:10 Uhr die zweite Episode über Niederösterreich, die weiteren Folgen werden laufend produziert und ab 2023 ausgestrahlt. (APA, 5.8.2022)