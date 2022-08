Ein Flying Fox ist eine Seilverbindung, die man an einem Karabinerhaken hängend überqueren oder entlangrutschen kann. In vielen österreichischen Kletterparks gibt es solche Flying Foxes, wie hier in der Erlebniswelt Kahlenberg. Sie gelten gewöhnlich als sicher. Foto: APA / Erlebniswelt Kahlenberg / Florschütz

Maurach – Eine 30-Jährige hat sich am Donnerstag auf einem Flying Fox in Maurach (Bezirk Schwaz) in Tirol schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizeiberichten fuhr die Frau ohne Sicherungsseil über den 50 Meter langen Flying Fox über den Speichersee ab.

Sie prallte dadurch ungebremst und aufgrund des Gefälles mit hoher Geschwindigkeit in die an einem Baum angebrachte Matte. Sie wurde mehrere Meter zurückschleudert und war kurzzeitig bewusstlos. Sie wurde in die Klinik geflogen.

Sofortiger Notruf

Die Frau war Teil einer fünfköpfigen Klettergruppe, die am Donnerstag auf mehreren Klettersteigrouten im Rofangebirge unterwegs war. Im Anschluss wollten die Kletterer mit dem dort gespannten Flying Fox abfahren.

Ein Teil der Gruppe entschied sich laut Polizei dazu, sich mit der mitgebrachten Ausrüstung – Klettergurte und Seilrollen – am Flying Fox einzuhängen und über das Stahlseil abzufahren. Die 30-Jährige fuhr als Erste ab. Die Gruppe beobachtete den Unfall und setzte sofort einen Notruf ab. (APA, 5.8.2022)