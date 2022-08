Thema des Tages Studierende belästigt: MeToo an Österreichs größter Kunst-Uni?

Österreich erlebt einen MeToo-Moment: Im Zentrum steht die größte Musik- und Schauspiel-Uni des Landes. Die Rede ist von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, kurz MDW, zu der zum Beispiel auch das Max-Reinhardt-Seminar gehört.

An der MDW soll es immer wieder zu Übergriffen, Beleidigungen und sexistischen Sprüchen durch Lehrende gekommen sein. Darüber berichten nun rund 20 Betroffene im STANDARD.

Helene Dallinger und Anna Wielander vom STANDARD sprechen in dieser Folge darüber, welche Vorwürfe sie erheben, wie die MDW reagiert und warum ausgerechnet in der Kulturbranche Sexismus offenbar noch immer an der Tagesordnung ist. (red, 5.8.2022)

