In zwei Ländern wird das neue Abo-Modell derzeit getestet – damit sollen bis zu fünf Personen einen Game-Pass-Account gemeinsam nutzen können

Foto: Microsoft

Bereits im März dieses Jahres wurde vermutet, dass Microsoft an einem neuen Familien-Abo-Modell für seinen Xbox Game Pass arbeitet. Nun bestätigten sich diese Gerüchte, nachdem erste Spieler zu einer Testphase eingeladen wurden.



Alle Vorteile nutzen

Der Test, der derzeit lediglich in Kolumbien und Irland stattfindet, erlaubt es ausgewählten Game-Pass-Besitzern, ihr Abo mit bis zu vier Leuten zu teilen. Nach der Einladung können alle auf die Möglichkeiten und Vorteile des Abos zugreifen, also etwa einen großen Pool an Spielen, diverse Vergünstigungen und Cloud-Gaming. Einzige Einschränkungen sind, dass jeder Teilnehmer über ein Microsoft-Konto verfügen und im selben Land wie der Inhaber des Abos leben muss.

Nicht jeder Game-Pass-Besitzer hat Chancen, zu dieser Testphase eingeladen zu werden. Zuvor, so verriet der Xbox-Blog am Donnerstag, muss man den Insider Preview Game Pass im Microsoft Store erwerben. Damit verwandelt sich das eigene Abo in das neue Familien-Abo, und die bereits bezahlte Laufzeit wird auf das neue Modell umgerechnet – man könnte auch sagen, deutlich verkürzt. Zwar weiß man noch nicht, wie viel man für das neue Abo wird zahlen müssen, teurer als das bestehende Game-Pass-Abo wird es aber mit Sicherheit.

So rechnet der Blogbeitrag vor, dass ein Monat Game Pass Ultimate in 18 Tage der neuen Mitgliedschaft umgerechnet wird. Bei einem aktuellen Preis von 12,99 Euro im Monat für Ultimate würde das einen Familien-Abo-Preis von rund 21 Euro pro Monat erwarten lassen.

Wann der Service für andere Länder ausgerollt wird, verrät Microsoft aktuell noch nicht. Spannend ist die Idee in jedem Fall, setzen doch auch andere Abo-Services wie Netflix oder Spotify bereits auf solche Familien-Abos. (aam, 5.8.2022)