Eins ist klar: Die Aussicht, mit seinem Haustier einen Besuch in der Arztpraxis oder im Spital absolvieren zu müssen, ist weder für Mensch noch Tier sonderlich angenehm. Doch ob der jährliche Routinecheck ansteht, eine notwendige Impfung gemacht werden muss oder ein veterinärmedizinischer Notfall eingetreten ist – weiß man sich und sein Tier zumindest in guten Händen, sind diese Aussichten weit weniger schlimm.

Wohl kaum eine Gadse ist großer Fan einer solchen Situation. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/AnnaStills

Gute tierärztliche Hilfe: Worauf es ankommt

Bei ein paar wünschenswerten Eckdaten sind sich Halterinnen und Halter üblicherweise einig, wenn es um den Besuch bei Tierärztin oder Tierarzt geht. Allen voran sollte die fachliche Kompetenz der Person gegeben sein, eine akkurate Diagnose zu stellen. Dass die Praxis entsprechend modern und vielseitig ausgestattet ist, um etwa auch Zusatzuntersuchungen wie Röntgen, Ultraschall und Co direkt vor Ort durchführen zu können, wäre ebenfalls von Vorteil.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das empathische Vorgehen der medizinischen Fachkraft – und zwar gegenüber Mensch und Tier. Katzen und Hunde neigen in ungewohnten Situationen wie diesen zu Panik, die sich von der Aggression bis zur Schockstarre äußern kann. Hier kalmierend und deeskalierend, im Idealfall liebevoll vorzugehen darf man sich von einem guten Tierarzt oder einer guten Tierärztin schon erwarten. Doch auch als Mensch ist man in einer solchen Ausnahmesituation möglicherweise verunsichert, hat große Angst um das geliebte Tier, bekommt niederschmetternde Diagnosen zu hören oder muss schwierige Entscheidungen darüber treffen, welches Vorgehen man autorisieren soll. Es dann mit einer Person zu tun zu haben, die als vertrauenswürdiger Fels in der Brandung nicht nur sachlich und klar informiert, sondern auch das nötige Einfühlungsvermögen mitbringt, ist Gold wert.

Und nicht zuletzt spielen auch die Kosten für die erbrachten Leistungen eine gewisse Rolle. Ja, wer sich ein Tier nach Hause holt, sollte sich bewusst sein, dass dessen Haltung im Krankheitsfall rasch sehr hohe Kosten mit sich bringen kann – doch eilt manchen Tierärztinnen und Tierärzten der Ruf voraus, schon für die kleinste Leistung weitaus größere Summen in Rechnung zu stellen als ihre Konkurrenz. Sich darüber mit anderen Halterinnen und Haltern auszutauschen empfiehlt sich nicht nur in diesem Punkt.

Ihre Erfahrungen, bitte!

Haben Sie lange gebraucht, bis Sie jemanden für Ihr Haustier gefunden haben, mit dem Sie zufrieden sind? Was haben Sie mit Hund, Katze und Co bereits in einer Tierarztpraxis oder im Tierspital erlebt? Wofür werden Sie Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt ewig dankbar sein – und was möchten Sie nie wieder durchstehen müssen? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 12.8.2022)