Die AK unterstützt finanzschwache Haushalte mit einem Energiebonus von 200 Euro. Foto: imago stock

St. Pölten – Der niederösterreichische Energieversoger EVN, der seine Preise ab 1. September deutlich erhöht, wird Strom und Gas, Nah- und Fernwärme einer Aussendung zufolge von 1. Dezember 2022 bis mindestens 31. März 2023 in keinem Haushalt abschalten. In Gesprächen mit dem EVN-Vorstand habe die Arbeiterkammer Niederösterreich Abfederungen für die Konsumentinnen und Konsumenten erreicht, teilte AK-NÖ-Präsident Markus Wieser am Freitag mit. Von der Regierung forderte er unter anderem einen Strompreisdeckel.

Die EVN wird sich der Aussendung zufolge bei jenen melden, die sich bisher nicht im Kundenportal für einen der Rabatte des Energieversorgers registriert haben. Dabei wird auch ein Tarifwechsel zu einem Produkt mit zwölf Monaten Preisgarantie angeboten. Das bringe "treuen" Kundinnen und Kunden bis zu 17 Prozent Rabatt. Weiters wird die EVN über das Onlineportal den Strompreisrabatt des Landes abwickeln. Mit der Möglichkeit, die tagesaktuellen Zählerstände bekanntzugeben, sei gewährleistet, dass bis zum letzten Tag noch der alte, günstigere Preis verrechnet wird. Außerdem wurde auf den EVN-Sozialfonds hingewiesen, der mit drei Millionen Euro dotiert wird.

Diese Punkte "tragen zur Abfederung der Auswirkungen der schlimmsten Energiekrise, die wir je erlebt haben, bei", sagte Wieser. Die AK unterstützt indes finanzschwache Haushalte mit einem Energiebonus von 200 Euro.

Regierung müsse Strompreisdeckel umsetzen

Von der Bundesregierung verlangte Wieser Maßnahmen gegen die stark steigenden Energiepreise, unter anderem die Umsetzung eines Strompreisdeckels. Außerdem forderte er den Bund auf, sich für ein europaweites Aussetzen des Merit-Order-Prinzips am Strommarkt stärker einsetzen. In dem System bestimmt das jeweils letzte – in der Regel teuerste – (Gas-)Kraftwerk das Preisniveau.



Zudem sind Preisanstiege laut Wieser "auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen". Es liege "der Verdacht nahe, dass im Windschatten von Verbund, OMV & C. auch andere Branchen außerhalb der Energie hier 'Übergewinne' anhäufen, die nicht auf die Energiepreissteigerungen durch den Ukraine-Krieg alleine zurückzuführen sind. Das geht von Lebensmitteln, Gastronomie über Dienstleistungen bis zu den Mieten", meinte der AK-NÖ-Präsident. (APA, 5.8.2022)