Die 84-jährige Schauspielerin war in den 1980er-Jahren auch mit Fitnessvideos erfolgreich

Die Ikone der Aerobic-Welle in den 1980er-Jahren, Jane Fonda, ist Botschafterin für die Marke H&M Move. Die 84-jährige Schauspielerin und zweifache Oscarpreisträgerin ist im Video als Work-out-Trainerin zu sehen, die die ganze Welt auffordert, sich zu bewegen.

Begleitet wird sie dabei vom Choreografen JaQuel Knight, der unter anderem für einige Superbowl-Shows verantwortlich zeichnet.

Fonda im neuen Video für H&M. H&M Move

Mit ihrem ersten Aerobic-Video im Jahr 1981 löste sie einen Aerobic-Hype aus. Sie selbst verdiente Millionen an den Videos, aber auch an Aerobic-Kleidung wie Bodys oder Stulpen. Als Schauspielerin ist sie aktuell in der seit 2015 ausgestrahlten Netflix-Serie "Grace & Frankie" zu sehen.

Rückblick auf die 1980er-Jahre. Tonic

Die Sportmarke H&M Move wurde am 4. August präsentiert und umfasst in der ersten Kollektion Basisstücke für Männer und Frauen sowie eine Monogrammkollektion – zu sehen auch im Video. Erhältlich ist sie in 2.500 Stores weltweit. (red, 5.8.2022)