Nach dem jüngsten Update von "Die Sims 4" kamen sich die Pixelfiguren innerhalb der Familie viel zu nah. Foto: Maxis

Große Gratisupdates sind üblicherweise in der Spielerschaft ein Grund zur Freude. Doch beim jüngsten Patch für "Die Sims 4" aus dem Hause Electronic Arts schlichen sich einige folgenschwere Fehler ein. Eigentlich hätte das Update eifrigen Architekten mit gekurvten Wänden neue Bauoptionen für das digitale Zuhause bieten sollen, außerdem sollten Spieler ihre Sims jetzt mit Körperbehaarung ausstatten können. Doch neben alldem waren plötzlich auch inzestuöse Beziehungen möglich, und die eigenen Sims alterten plötzlich viel zu schnell. Ein Irrtum, wie sich herausstellte.

Unangenehme Situationen im Spiel

Am 26. Juli häuften sich erste Berichte in Foren wie Reddit oder auf der Seite PC Gamer von einigermaßen verwirrten Spielern. Nach dem jüngsten Update begannen Familienmitglieder, Beziehungen einzugehen. So postete ein Spieler einen Screenshot, der zeigte, dass eine ältere Sim-Dame plötzlich mit einem deutlich jüngeren Sim ausgehen wollte – es war ihr Sohn. Ein anderer Spieler berichtet, wie dessen Sims plötzlich eine Beziehung mit ihren Zwillingsgeschwistern eingehen wollten. Situationen, die bei vielen Spielern einiges an Unbehagen auslösten.

Doch was ist das Problem? Der neue Patch führte das so genannte "Wants-System" ein. Dieses System gibt Sims weitere Bedürfnisse, die sie verfolgen – und dem Spieler damit mehr zu tun. Ein Fehler im Update führte aber dazu, dass inzestuöse Beziehungen plötzlich möglich wurden.

Nach Bekanntwerden des Problems reagierten die Entwickler schnell und versprachen einen möglichst raschen Fix des Updates. Dieser wurde am 4. August ausgeliefert. Die Sims würden jetzt "geeignete" Personen als ihre Partner auswählen, versprachen die Entwickler. Darüber hinaus wurde auch das Problem behoben, das neu erstellte Sims zu schnell altern ließ. (red, 5.8.2022)