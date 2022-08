PRO: Vorteile des Onlineshoppings überwiegen

Der fluoreszierende Kegel in der Umkleidekabinenmitte taucht jegliche Zufriedenheit mit meinem eigenen Körper in ein unvorteilhaftes Licht. Selten ist der optische Selbstzweifel größer als in der kleinen, mit schweren Vorhängen und Pressspanplatten gezimmerten Kabine. Tendenziell zu wenige Haken und oft unbefriedigende Sitzmöglichkeiten — dagegen sind die eigenen vier Wände Luxus oder eben Realität, wenn man online kauft.

Der Umstieg vom stationären Handel zum Onlineshopping geschieht auch bei mir immer öfter, und das nicht erst seit der Pandemie; die Beweggründe sind vielfältig. Öffnungszeiten sind beim webbasierten Einkaufen nebensächlich. Ob am Handy in der U-Bahn, am Laptop in der Nacht, wenn es im Kopf mal wieder nicht still sein will, oder in den 30 Minuten, in denen das Baby im Nebenzimmer schläft. Zeit ist hier kein Hindernis, sondern eine Möglichkeit.

Eine Frage des Komforts

Der erhöhte Komfort beim Onlineshopping ist vielschichtig, die Auswahl auch. Die größte Shoppingmeile wird mit dem Internet nicht mithalten können. Ohne Meter zu machen, lediglich mit ein paar Klicks, kann ich durch die digitalen Schaufenster bummeln, und für jeden Geschmack, jede Passform, jede Größe ist etwas dabei.

Selbst wenn die "Man gönnt sich ja sonst nichts"-Mentalität gedanklich von der Inflation überschattet wird, kann man vorausschauend, von der Couch aus, einen Preisvergleich machen. Das Zauberwort: Tab wechseln. Außerdem sind Rabattaktionen als Gegengeschäft für Newsletter-Abonnements in meiner Erfahrung nicht selten und können zielgerichtet und effektiv eingesetzt werden, wenn man sich für den Produktkauf online entscheidet.

Der stationäre Handel wurde durch die digitale Komponente bereichert, hybride Modelle ermöglichen Konsumenten zum Beispiel die Bestellung und Zahlung online und die Abholung im Geschäft. Die Vorteile des Onlinehandels überwiegen ganz klar. Der einzige Nachteil hat A5-Format, ist gelb und liegt gerne mal bei mir im Briefkasten oder klebt an der Haustür.

(Sophie Werner)