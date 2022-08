Die ÖFB-Frauen sind im Aufwind. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Zürich – Österreichs Frauen-Fußballnationalteam hat durch den EM-Viertelfinaleinzug in der FIFA-Weltrangliste einen Platz gutgemacht. Das ÖFB-Team scheint in der am Freitag veröffentlichten Liste auf Rang 20 auf. Europameister England verbesserte sich von Platz acht auf Rang vier, Vize-Europameister Deutschland stieg um zwei Plätze und ist nun Zweiter hinter den USA.

Die Österreicherinnen haben mit 1813,37 Punkten die Schweiz (1775,36) überholt und liegen relativ knapp hinter Dänemark (1855,49), Südkorea (1850,09) und Belgien (1823,83). Hinter den Eidgenossinnen liegen etwa Neuseeland (1741,94), Schottland (1739, 83) und Russland (1717,04). Die USA führen mit 2111,47 Zählern vor Deutschland (2059,75), Schweden (2050,18) und England (2039,44). (APA, red, 5.8.2022)