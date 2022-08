(Das Strandbad in Klagenfurt an einem heißen Julinachmittag 2022. An der Theke der Strandbar ein ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in Badehose und T-Shirt, Bier trinkend. Nach einiger Zeit erscheint ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in Jeans und T-Shirt und tritt zu ihm.)

Im Strandbad treffen sich zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler.

DER ERSTE (reicht ihm ein zusammengefaltetes Blatt Papier): Do. Zur Gebuat.

DER ZWEITE: Woher waßt’n schon? No nix g’sogt i.

DER ERSTE: Gerold.

DER ZWEITE: Ah, Gerold. Konn wieder die Goschn nit holtn. (Faltet das Blatt auseinander und liest vor:) Summa wead, es is schon haß, / i schlof nit bsundas, weil i waß, / im siemtn Monat is die Burgi, / und ich gestehe, monchmol surg i / mi doch a bissl, ob olls passt / mit ihrem Kind, wos Bruni haßt. / Doch froge ich noch Kind und Mutta, / sogt Imme lei: "Olles in Butta. / Olles laft total noamal, / man konn fost sogn, ideal." // Da Mai vageht, donn auch da Juni, / ich woate weita auf die Bruni, / bis endlich, endlich, Ende Juli / – Jippie! Jausa! Dulli tulli! / Halleluja! Hollero! – / endlich is die Bruni do! / Ollen is sie lieb und taia, / Burgi, Imme und Jesaia, / olle hom dos Diandl gean. / Sie wead a gonz a Fesche wean. / Jeder ruft: Ich gratulier! / Drum: Olles Gute auch von mir!"

DER ERSTE: Und?

DER ZWEITE: Mittl.

DER ERSTE (enttäuscht):I find’s aa schwoch. Oba in da Eile, waßt eh …

DER ZWEITE (faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück): Nomen is aa folsch.

DER ERSTE: Wieso? Du g’sogt, wead haßn Brunhülde.

DER ZWEITE: Eh. Oba Burgi vuagestan umg’schwenkt. Jetzt haßt Mechthüld.

DER ERSTE: Mechthüld?

DER ZWEITE (nickt)

DER ERSTE: Manst nit, wonn haßt Mechthüld, doss in da Schul olle wean sogn Mechti? Mechti mecht i?

DER ZWEITE: Eh. I eh g’sogt zur Burgi. Oba Burgi sogt, wonn sie an heat sogn "Mechti mecht i", der Hund so a Floschn, dass a neama waß, wo hintn und vuane ist.

DER ERSTE (nickt, nimmt einen Schluck von seinem Bier)

(Pause)

DER ERSTE: Fia da Mechthüld ian Freind wead amol nit anfoch wean.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 5.8.2022)