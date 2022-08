Räumt Hindernisse aus dem Weg, den Herren bleibt danach nicht selten die Spucke weg: "Gentleman Jack" mit Suranne Jones, zweite Staffel auf Sky. Foto: HBO, Sky

STREAMINGTIPPS

DOKUSERIE

Wir sind adoptiert Wann ist der richtige Zeitpunkt seinem Kind zu sagen, dass es adoptiert ist? Die dreiteilige Doku-Serie erzählt die Geschichte von sieben Adoptivkindern, denen es genau so ergangen ist. Was hat es mit ihnen gemacht, als sie davon oft erst viel zu spät erfahren haben? Was bedeutet es für sie, kein leibliches Kind zu sein? ZDF-TVthek

FANTASY

The Sandman Die 2000 Seiten umfassende Comicserie von Neil Gaiman galt lange Zeit als unverfilmbar, und mindestens ebenso komplex wie die Handlung um die mystische Figur Dream, gespielt vom charismatischen Tom Sturridge, ist die Entstehungsgeschichte der Serie. Mit Geduld und unter entsprechendem Einsatz finanzieller Mittel glauben Warner Bros. und Netflix nun das Gegenteil beweisen zu können. Jede Folge soll 15 Millionen US-Dollar gekostet haben. Das Beste: Gwendoline Christie, tapfere Brienne, Rittersfrau von Tarth aus Game ofThrones, ist dabei. Netflix

BEZIEHUNGSWICKEL

Vierwändeplus Ist 30 das beste Alter? Martin (Alexander Prince Osei), Anna (Antonia Bill), Freddie (Eugen Bauder) und Bo-Ram (Kotti Yun) sind sich da nicht so sicher. Auf der Schwelle zum Establishment haben sie eine künstliche Stufe eingebaut, indem sie mit ihren Partnerinnen bzw. Partnern in einer WG leben. ZDF neo

GUTE GUTSFRAU

Gentleman Jack 2 Anne Lister, die energetischste Gutsfrau von allen, wirbelt durch die englischen Herrenhäuser des 19. Jahrhunderts und räumt Unrecht aus dem Weg. Jede Folge ist eine "hour of power". Sky

SWITCHLIST

10.35 DIE UKULELE!

Manche mögen’s heiß (Some Like It Hot, USA 1959, Billy Wilder) Zwei Jazzmusiker (Jack Lemmon und Tony Curtis) werden Zeugen eines Mafiamassakers. Um den Killern zu entkommen, schließen sie sich einer Damenkapelle an. Filmjuwel von Billy Wilder, in dem Marilyn Monroe als Komödiantin strahlend funkelt. Die Schauspielerin starb vor 60 Jahren. Bis 12.30, ORF2

19.20 DOKUMENTATION

Ich rechne, also bin ich Über Bereiche, die wir bereitwillig einer KI überlassen, und solche, in denen uns ihr Einsatz irritiert und befremdlich vorkommt. Von Robotern in der Pflege bis zu dichtenden KIs, die Theatertexte schreiben. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Von Norma Jean zu Marilyn Aufstieg einer Ikone: ORF 3 widmet den Themenabend der Schauspielerin Marilyn Monroe, Hollywood und seiner Zeit. Bis 23.50, ORF3

20.15 FESTSPIELSOMMER

Bayreuther Festspiele 2022 – Götterdämmerung Die Aufzeichnung der Premiere, inszeniert von Valentin Schwarz. Bis 1.15, 3sat

23.05 PEINLICHER VATER

Toni Erdmann (DE/A 2016, Maren Ade)Der pensionierte Musiklehrer Winfried (Peter Simonischek) reist seiner vielbeschäftigten Tochter (Sandra Hüller) nach Bukarest nach. Während seine Tochter versucht, als Unternehmensberaterin Karriere zu machen, sabotiert Toni Erdmann (Alter Ego ihres Vaters) ihre Auftritte. Preisgekrönte, originelle Komödie. Bis 1.40, One

23.40 LATE NIGHT

Inas Nacht Die Talkshow aus der Kneipe: Ina Müller begrüßt und tratscht mit Trainer Steffen Baumgart, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Band Weg Leg. Bis 0.40, ARD

1.05 UNENDLICHE WEITEN

Star Trek – Der Film (USA 1979, Robert Wise) Das letzte und größte Abenteuer der Enterprise – so war es angekündigt; der "Film zur Serie" entpuppte sich freilich nur als Beginn einer neuen Serie. Sehen Sie die geriatrischen Abenteuer von Kirk, Spock, Scotty, McCoy, Chekov, Sulu – und vor allem die kürzlich verstorbene Lieutenant Uhura. Unvergessen. Bis 3.05, ZDF