Zurück in die zukinft 2, Freunde mit gewissen Vorzügen, Kill the Messenger, Spira im Kaffeehaus – Mit Radiotipps

7.30 ALLE MUNTER UND DA?

Servus Kasperl: Die Hexentorte Die Hexen Irma und Urma sind beleidigt. Die Oma vom Kasperl hat Geburtstag, und alle Freunde haben eine Einladung zum Fest bekommen, nur sie nicht. Was sie nicht wissen: Der Briefträger hat vergessen, ihre Einladung

zuzustellen. Dumm gelaufen, aber am Ende wird sicher wieder alles gut. Bis 7.55, ORF 1

12.15 ZEITMASCHINE

Zurück in die Zukunft 2 (Back to the Future Part II, USA 1989, Robert Zemeckis) Marty McFly (Michael J. Fox) nimmt wieder Platz im DeLorean. Doc Brown schickt ihn diesmal ins Jahr 2015. Es gilt seine Kinder vor dem Gefängnis zu bewahren. Bis 13.55, ORF 1

20.05 KLEINGARTEN

Eden für jeden (CH 2020, Rolf Lyssy) Nelly übersiedelt mit ihrer dementen Oma in den Schrebergarten. Dort wohnen Intoleranz und Spießigkeit. Aber Nelly (Steffi Friis) wird den Spieß schon umdrehen. Sommerlich-leichtfüßige Komödie über Vereinsmeierei und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Bis 21.40, SF 1

20.15 LIEBESLEID

Two Lovers (USA 2008, James Gray) Joaquin Phoenix als leidgeprüfter Außenseiter: Erst verlässt ihn seine Verlobte, zurück im Elternhaus verliebt er sich dann gleich in zwei Frauen. Feinfühliges Drama, inspiriert von Dostojewskis Novelle Weiße Nächte. Neben Phoenix spielen Gwyneth Paltrow und Vinessa Shaw. Bis 21.55, Arte

20.15 LIEBELEI

Freunde mit gewissen Vorzügen (Friends with Benefits, USA 2011, Will Gluck) Der Headhunterin Jamie gelingt es, den Artdirector Dylan nach New York zu locken. Da Dylan

in der Stadt keine Freunde hat, trifft er sich mit Jamie. Sie wollen Sex, aber keine Beziehung. Hat das Zukunft? Mit Justin Timberlake, Mila Kunis. Bis 22.20, Puls 4

22.50 JUGENDLICHE REVOLUTION

Die Träumer (The Dreamer, GB/I/F 2003, Bernardo Bertolucci) Paris, 1968: Die Eltern sind im Urlaub, die jugendlichen Zwillinge Isa belle (Eva Green) und Theo (Louis Garrel) alleine zu Hause. Als sie den amerikanischen Studenten Matthew (Michael Pitt) kennenlernen, nehmen sie ihn bei sich auf. Und zelebrieren ihre ganz eigene (erotische) Revolution. Bertoluccis große Hommage an Paris im Jahr 1968. Bis 00.45, Arte

Wenn Träumer von der Revolution träumen: Theo (Louis Garrel, li.) und Matthew (Michael Pitt, re.) mit Isabelle (Eva Green) in "Die Träumer", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte, 2003 Peninsula S.A.R.L/RPC Dre

23.10 AUFDECKER

Kill the Messenger (USA 2014, Michael Cuesta) Journalist Gary Webb (Jeremy Renner) deckt in den 1990er-Jahren einen Skandal auf: Mit Wissen der US-Regierung gelangen Drogen aus Mittelamerika in die USA. Mit seiner Story hat er sich freilich Feinde gemacht, er gerät unter Druck der Regierung. Basierend auf der wahren Geschichte des Investigativjournalisten Gary Webb. Bis 00.50, 3sat

23.20 WIEDERSEHEN

Alltagsgeschichte: Im Kaffeehaus Elizabeth T. Spira plauderte 1993 mit Stammgästen, sie drehte mit Kameramann Peter Kasperak

sowohl in den traditionsreichen Innenstadt-Cafés als auch in den Cafés der Vorstadt. Bis 00.05, ORF 2