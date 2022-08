Chuck Norris hat bis unendlich gezählt – zweimal. Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen. Chuck Norris hat Rom erbaut – an einem Tag. Und ganz aktuell: Aus Angst vor Chuck Norris geht Corona in den Lockdown. Schon lange sorgt der mittlerweile 82-Jährige unfreiwillig für zahlreiche Lacher auf aller Welt – hat sich doch um Witze über seine angeblich unbegrenzten Fähigkeiten ein wahrer Internet-Hype entwickelt. Je absurder, desto besser, so das Credo.

Viktor Orbán wünscht sich mehr Chuck Norris für die Welt. Foto: imago / Ricardo Maldonado Rozo

Als Geburtshelfer gilt Conan O’Brien, der sich 2005 in seiner Late Night Show über Norris’ Rolle in der trashigen TV-Serie Walker, Texas Ranger lustig machte. Aber auch andere Heldenfiguren wie in der mit Niveau geizenden Filmreihe Missing in Action haben ihr Scherflein dazu beigetragen.

Auf dieses Image spielte denn auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán an, als er am Donnerstag zum Auftakt der rechtskonservativen Konferenz CPAC in Texas meinte: "Wir brauchen mehr Rangers, weniger Dragqueens und mehr Chuck Norris."

Kultfigur nicht nur der Konservativen

Es ist ein Milieu, das der Kultfigur recht vertraut ist. Norris ist nicht nur bekennender Republikaner und Konservativer, er gehört auch der christlichen Rechten an. Er hat mehrere christlich-fundamentalistisch angehauchte Bücher verfasst und ist Kolumnist der rechtsgerichteten Fake-News-Webseite World Net Daily.

2012 warnte er mit seiner zweiten Frau Gena O’Kelley vor der Wiederwahl von Präsident Barack Obama: Diese würde zum Untergang der USA führen. Dazu passend unterstützte er immer wieder rechtskonservative Republikaner im Wahlkampf; in Israel tat er das mehrmals für Benjamin Netanjahu.

Geboren wurde Carlos Ray Norris, so sein richtiger Name, 1940 in Oklahoma. Seine Eltern sind beide halb Cherokee, halb irischer Abstammung. Er ist das älteste von drei Kindern. Aus zwei Ehen hat Norris insgesamt neun Kinder. Zudem hat er, wie er erst Jahrzehnte später erfuhr, eine außereheliche Tochter.

Erstmals bekannt wurde Chuck Norris durch seine herausragenden Kampfsportfähigkeiten, die ihm den Weg ins Filmbusiness ebneten. Dort erfolgte der Durchbruch 1972 als Antagonist im Bruce-Lee-Streifen DieTodeskralle schlägt wieder zu. Auch heute noch nimmt er gelegentlich kleine Rollen an.

Kein Witz – das wurde von US-Medien extra betont – war übrigens folgende Schlagzeile im Sommer 2017: Chuck Norris hat zwei Herzinfarkte überlebt – an einem Tag. (Kim Son Hoang, 5.8.2022)