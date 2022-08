Batgirl"-Darstellerin Leslie Grace, der Film ist fast fertig und wird wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Hier kommen die Mediennews von heute:

Abschreibeposten "Batgirl": Ist HBO Max am Ende? – Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery steht kurz vor dem selbstverschuldeten Aus. Eine radikale Umstrukturierung ist geplant, im zweiten Quartal gab es Milliardenverluste

ORF-Zukunft: "Jeder, der öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzt, sollte auch dafür zahlen" – Der ORF braucht ein neues Finanzierungsmodell, Natascha Zeitel-Bank von der Uni Innsbruck sieht in einer Haushaltsabgabe einen Schritt in die richtige Richtung

Causa Beinschab: Schlammschlacht um die Kronzeugin: Klagsdrohung gegen Jeannée, Kritik an Ainedter – In der Anwaltschaft rumort es wegen Angriffen auf die WKStA und deren Kronzeugin Beinschab. Die will gegen "Krone"-Kolumnist Michael Jeannée vorgehen

Achtung, Reichelt!: Ehemaliger "Bild"-Chefredakteur wird zum rechtspopulistischen Untergangsprediger – In seinem Youtube-Kanal verbreitet Julian Reichelt Vorurteile und Polemik und redet die baldige Apokalypse herbei. Sein Feindbild: alle Politiker, aber vor allem Grüne

Mögliche Compliance-Verstöße: RBB-Intendantin Schlesinger tritt nach Vorwürfen als ARD-Vorsitzende zurück – Seit Wochen steht die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft in der Kritik. Sie kündigte an, zur Aufklärung beizutragen

Weiterbestand der "Wiener Zeitung": GPA und ÖGB fordern Bekenntnis – Älteste Tageszeitung der Welt feiert am 8. August ihren 319. Geburtstag – Aufforderung an Bundesregierung nach Absicherung – Kullmann: "Wann will die Politik einen Plan vorlegen?"

Entschädigung: Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe: Kevin Spacey muss Produktionsfirma rund 30 Millionen Dollar zahlen – "House of Cards"-Star verstieß gegen vereinbarte Verhaltensrichtlinien

Ab 28. August: Auf der Suche nach der österreichischen Seele: Zehnteilige ORF-Reihe "Weites Land" startet – Porträts der Regionen und des ganzen Landes, im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der eigenen "Herkunft, Identität und Kultur"

Switchlist: Kiss Me Kosher, Meeresleuchten, Kottan ermittelt, Tootsie, Universum History: Bertha von Suttner TV-Tipps für Freitag

