Die Extremistengruppe kündigte als Vergeltung Raketenangriffe auf Tel Aviv an

Das Haus, in dem Tajseer al-Jaabari starb. Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Gaza – Ein hochrangiger Befehlshaber der palästinensischen Extremistengruppe Islamischer Jihad ist nach Angaben der Gruppierung bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet worden. Dabei seien mindestens acht Menschen, darunter ein fünfjähriges Kind, getötet worden, teilten Gesundheitsbehörden in Gaza am Freitag mit. 44 weitere Personen seien verletzt worden. Bei dem ums Leben gekommenen Befehlshaber handle es sich um Tajseer al-Jaabari, erklärte ein palästinensischer Vertreter des Islamischen Jihad. Das israelische Militär (IDF) bestätigte den Angriff. Der Islamische Jihad kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Es werde dabei keine rote Linien geben. Tel Aviv solle mit Angriffen rechnen.

Am Montag hatte Israel Bassam al-Saadi festgenommen, ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Jihad. Bei seiner Festnahme im Westjordanland kam ein 17-jähriges Mitglied der Gruppe ums Leben. Israel hat seitdem alle Übergänge zum Gazastreifen – die Hochburg der Organisation – und einige umgebende Straßen gesperrt. Zur Begründung hieß es, es würden Racheakte befürchtet.

Israel begann 2007 die Blockade des Gazastreifens, als die radikalislamische Hamas dort die Macht übernahm. Von den neuen Maßnahmen sind nun auch Palästinenser betroffen, die in Israel arbeiten, sowie die Treibstofftanker, die das einzige Kraftwerk in dem Palästinenser-Gebiet versorgen. Die Behörden warnten, dass es abgeschaltet werden müsse, sollten die Übergänge nicht wieder geöffnet werden. Die etwa zwei Millionen Menschen im Gazastreifen erhalten gegenwärtig zehn Stunden Strom am Tag. (Reuters, 5.8.2022)