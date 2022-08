Nächster Gegner beim Nations Cup am Heumarkt am Samstag Italien

Es ist was los am Beach am Wiener Heumarkt. Foto: APA/EXPA/JFK

Wien – Auch die österreichischen Beach-Volleyball-Männer haben beim europäischen Nations Cup in Wien über den Umweg Zwischenrunde das Halbfinale erreicht. Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller besiegten Polen am Freitag bei großer Hitze im vollen Stadion am Heumarkt 2:0. Im Halbfinale am Samstag treffen sie auf Italien. Das andere Semifinale des neuen Acht-Nationen-Turniers bestreiten Norwegen und die Niederlande.

Die ÖVV-Frauen hatten am Donnerstag die Runde der letzten vier erreicht, sie bekommen es am Freitagabend mit Deutschland zu tun. (APA, 5.8.2022)