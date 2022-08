Nach einem israelischen Raketenangriff steigt Rauch in Gaza City auf. Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Gaza – Im Gazastreifen hat die schwerste Gewalteskalation zwischen Israel und Palästinensern seit mehr als einem Jahr den zweiten Tag in Folge angehalten. Die israelische Luftwaffe griff am Samstag erneut Ziele im Gazastreifen an, die Palästinenser feuerten weiter Raketen auf israelisches Gebiet. Die Angriffe folgen auf einen israelischen Sondereinsatz gegen den militanten Islamischen Jihad am Freitag in Gaza, bei dem nach israelischen Angaben Tajseer al-Jaabari, einer der führenden Kommandanten, getötet wurde.



Bei diesem israelischen Angriff seien neun weitere Palästinenser getötet und 79 verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Unter den Toten seien mindestens vier Angehörige des Islamischen Jihads und ein Kind.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hätten mindestens 160 Raketen über die Grenze abgefeuert, die meisten seien abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Einige wenige Menschen in Israel hätten sich leicht verletzt, als sie in Schutzräume gerannt seien.

Ein israelischer Kampfhubschrauber. Foto: APA/AFP/JACK GUEZ

Internationale Vermittlungsversuche

Aus Kreisen der palästinensischen Führung verlautete, Ägypten, die Vereinten Nationen und Katar hätten mit Vermittlungsbemühungen begonnen, um die Gewalt zu beenden. Einen Durchbruch gebe es bislang nicht. An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel war es seit Mai 2021 vergleichsweise ruhig geblieben. Damals waren während der elf Tage dauernden Kämpfe mindestens 250 Menschen im Gazastreifen und 13 in Israel getötet worden.

Im besetzten Westjordanland wurden nach Angaben des israelischen Militärs 19 Kämpfer des Islamischen Jihads bei nächtlichen Razzien festgenommen. Erst am Montag hatten israelische Sicherheitskräfte dort Bassam al-Saadi festgenommen, ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Jihads. Bei seiner Festnahme wurde ein 17-Jähriges Mitglied der Organisation getötet. (Reuters, 6.8.2022)