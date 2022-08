Foto: Twitter

"Komm sei dabei, bei der jungen Volkspartei. Fiesta mit den Besten, vom Osten bis nach Westen. Komm vorbei mit deinen Buddys, bei uns steigen geile Partys": Das Partyvideo, bei dem man junge Menschen beim Feiern sieht, hat im Netz aufgrund der überschaubaren Qualität für Stirnrunzeln gesorgt. Ein neues Werbevideo der Jungen ÖVP? Mitnichten. Mit dem Partysong verabschiedet sich ein Mitglied altersbedingt von seinen Weggefährten. Den Hohn vieler Twitteranten bekommt das schnell produzierte Video aufgrund der Veröffentlichung auf Sozialen Netzwerken dennoch verpasst.



Persönlicher Abschied

Wenn das Wort Cringe noch nicht erfunden wäre, mit diesem neuen viralen Video hätte es wohl eine passende Erklärung gefunden. Wackelkamera, unpassende Einspieler und kaum ein Mensch im Video ist lippensynchron zur eingespielten Musik. Wäre das Video eine Werbeaktion einer Partei – für das es von vielen aktuell gehalten wird – müsse man wohl dringend ein paar Worte mit der zuständigen PR-Verantwortlichen wechseln. Ist es aber nicht, wie in einem Kommentar auf Twitter erklärt wird.

Viel mehr gehe es um die freundschaftliche Verabschiedung eines langjähriges Mitglieds der Jungen ÖVP. Der Hintergrund wird sogar in einem kurzen Brief an die "JVP Family" erläutert, die in dem Kommentar verlinkt ist. "Junge ÖVP bedeutet aus gemeinsamen Werten und Überzeugungen zusammenzukommen, durch harte Arbeit zusammenzuwachsen und gemeinsam als JVP-Family zu feiern!" Es bleibe die "geile Zeit", an die er sich gerne zurück erinnere. Diese "Message" würde er gern verbreiten und das am besten mit einem passenden Video.

So ein Video, in dem die "geile Zeit" bei einer österreichischen Partei besungen wird, bleibt natürlich nicht privat. Zahlreiche Kommentare werfen sich dankbar auf das Bewegtbild, das offenbar sehr schnell produziert wurde, um dem Abreisenden eine Freude zu machen.

Neben zahlreichen Memes finden sich natürlich auch Anspielungen zu alten Geilomobil-Videos oder dem HC-Rap aus dem Jahr 2010.



Manche Kommentatoren reimen sogar neue Zeilen für den Song.

Überzogene Kritik

Auch wenn es offenbar kein offizielles Video der Partei ist – auf den Social Media Kanälen der Partei findet man es in jedem Fall nicht – muss man sich trotzdem im Klaren sein, dass man sich mit solch einer Aktion öffentlicher Kritik stellen muss. So manche Reaktion scheint dann aber doch etwas übers Ziel hinausgeschossen. "Sie lassen echt keine Peinlichkeit aus," oder "Das sind unsere Nachwuchspolitiker, die unser Land in Zukunft führen sollen. Meine Kinder tun mir heute schon leid".

A bsoffene Gschicht

"Ich hab eine geile Idee" – mit diesen Eingangsworten beginnt das rund zweiminütige Video. Ob es wirklich so eine geile Idee war, kann man wohl retrospektiv besser beurteilen. Spaß hatten die jungen Menschen beim Erstellen des Videos aber mit Sicherheit. Wenn einer der Gezeigten in ein paar Jahren ein hohes politisches Amt bekleidet, wird das Netz wohl mit Sicherheit nicht müde, dieses Video aus der Versenkung zu holen. (aam, 6.8.2022)