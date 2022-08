5.953 positive Testergebnisse wurden am Samstag in Österreich gemeldet. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Samstag (Stand: 09:30 Uhr) wurden in Österreich 5.953 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher 4.782.740 Corona-Fälle. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn 19.194 Menschen landesweit am oder mit dem Coronavirus verstorben, davon 17 seit der freitägigen Meldung. 4.678.166 Personen gelten als genesen. Aktuell sind 1.461 Corona-Patienten und Patientinnen hospitalisiert, davon 73 auf Intensivstationen. (red, 6.8.2022)



Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 201

Kärnten: 345

Niederösterreich: 1.292

Oberösterreich: 768

Salzburg: 292

Steiermark: 798

Tirol: 306

Vorarlberg: 108

Wien: 1.843