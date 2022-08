Zahlreiche bekannte und beliebte Strecken werden in den nächsten Monaten das Action-Rennspiel erweitern

"Mario Kart 8 Deluxe" ist 2017 erschienen und erfreut sich seitdem fast ungebrochener Beliebtheit. Foto: Nintendo

48 neue Strecken kündigte Nintendo vergangenes Jahr für "Mario Kart 8 Deluxe" an, das seit seinem Release im Jahr 2017 als Verkaufsschlager für die Nintendo Switch gilt. Die neuen Strecken wurden allerdings nicht auf einmal veröffentlicht, sondern tröpfeln in kleinen Paketen als Streckenbooster-Pass-DLC alle paar Wochen in den Store. Nun hat ein Spieler im Code Hinweise auf kommende Strecken gefunden und diese veröffentlicht.

Paris bis Koopa Beach

Erst vor wenigen Tagen schlug das zweite Strecken-Paket auf und entführt "Mario-Kart"-Spieler etwa nach Paris. Wer wissen will, wohin die Reise in den nächsten Monaten noch gehen wird, der freut sich über den Leak des Twitter-Nutzers Fishguy6564, der offenbart die passenden Musikstücke aller Strecken im Code des Spiels entdeckt hat. Damit ergibt sich eine gute Übersicht, mit welchen mehr oder weniger bekannten Strecken das Spiel künftig erweitert wird.

Wie von Nintendo angekündigt, finden sich vor allem Vertreter vergangener "Mario Kart"-Teile in der Liste, beispielsweise der Gebirgspfad (3DS), Singapur (Gamecube) oder der Blätterwald (Wii). Die Fragezeichen in der veröffentlichten Liste weisen auf potenzielle neue Strecken hin. Manche werden vielleicht fragen, ob Fishguy6564 als glaubwürdige Quelle eingestuft werden kann. Die Antwort ist ja, da er bereits in der Vergangenheit neue Strecken richtig angesagt hatte. Offiziell bestätigt wurden die aufgezählten Strecken allerdings noch nicht.

Nintendo

Streckenpass

Den Streckenpass von "Mario Kart 8 Deluxe" kann man sich im Store kaufen. Für 24,99 Euro bekommt man 48 neue Strecken für das Spiel, die bis Ende 2023 laufend erscheinen sollen. Zwei Pakete sind bereits erhältlich, vier weitere sind noch offen. Jedes Paket enthält acht Strecken. Ein potenzielles "Mario Kart 9" wird also noch ein wenig auf sich warten lassen. (aam, 6.8.2022)