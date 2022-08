Verkehrsteilnehmerinnen mussten mit großem Zeitverlust rechnen. Foto: APA/dpa/Sina Schuldt

Brunn am Gebirge – Ein Unfall auf der Außenring Autobahn (A21) auf Höhe Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) in Fahrtrichtung Wien am Samstag in den Mittagsstunden hat nach ÖAMTC-Angaben einen kilometerlangen Stau zur Folge gehabt. Verkehrsteilnehmer mussten dem Club zufolge mit großem Zeitverlust rechnen. Es erging der Hinweis, großräumig auszuweichen.

Nach der Karambolage war nur ein Fahrstreifen frei. Der Stau reichte in der Folge bis Höhe Weissenbach bei Mödling zurück, berichtete der ÖAMTC. (APA, 6.8.2022)