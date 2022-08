Auch ein letzter Appell der Eltern an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte blieb erfolglos.

Foto: AP/Jonathan Brady

London – Der unheilbar kranke englische Bub Archie ist tot. Er sei am Samstag kurz nach Mittag gestorben, sagte seine Mutter vor dem Londoner Krankenhaus, wo Archie behandelt wurde. Die Eltern hatten sich über Wochen gegen das Abstellen der lebenserhaltenden Geräte gewehrt.

Archie lag seit April im Koma. Bei einem Unfall zu Hause in Southend-on-Sea hatte er sich schwere Hirnverletzungen zugezogen, womöglich bei einer Internet-Mutprobe. Die behandelnden Ärzte sahen keine Chance auf eine Genesung. Ein Gericht stufte den Jungen als hirntot ein.

Alle Rechtswege ausgeschöpft

Die Eltern hatten juristisch um die Weiterbehandlung ihres Sohnes gekämpft, aber in allen Instanzen verloren. Das höchste britische Gericht stütze die Entscheidung der Ärzte, die lebenserhaltendenden Maschinen von Archie abschalten zu können.

Auch ein letzter Appell der Eltern an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg blieb erfolglos. Zuletzt versuchten die Eltern noch vergeblich, die Verlegung Archies aus dem Krankenhaus in ein Hospiz zu erreichen. (APA, red, 6.8.2022)