Biden bleibe aber in Isolation, bis ein zweites Testergebnis negativ ausfalle, teilte sein Arzt mit

Derzeit wohnt Biden Terminen nur virtuell bei. Foto: imago / Chris Kleponis

Washington – US-Präsident Joe Biden wurde negativ auf COVID-19 getestet, teilte der Arzt des Weißen Hauses, Kevin O'Connor, am Samstag mit. Biden werde aber in Isolation bleiben, bis ein zweiter Test negativ ausfalle. Der 79-jährige Präsident war am 21. Juli erstmals positiv auf Covid-19 getestet worden.

Am 27. Juli hatte Biden seine Corona-Isolation beendet, nachdem er negativ getestet worden war. Dann fielen Tests am Samstag und Sonntag wieder positiv aus. O'Connor hatte von einem "Rückfall" gesprochen, der bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, bereits in seltenen Fällen beobachtet worden sei. (APA, 6.8.2022)