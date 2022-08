Elon Musk bei der Präsentation des Cybertruck. Foto: Robert Hanashiro / USA TODAY / Reuters

Als Elon Musk den futuristischen Tesla Cybertruck im Jahr 2019 präsentierte, wurde ein rascher Produktionsstart versprochen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Veröffentlichungstermin von 2021 auf 2022 – und dann auf 2023 verschoben werden musste. Mittlerweile heißt es vonseiten des exzentrischen Milliardärs, die Produktion soll Mitte kommenden Jahres anlaufen. Die rund eine Million Vorbestellerinnen und Vorbesteller müssen sich jedoch auf Veränderungen und einen höheren Preis einstellen.

Während der Jahreshauptversammlung des Elektroautobauers erklärte Elon Musk am 4. August, dass die Ankündigung des Preises des Elektor-Pickups lange zurückliegt, berichtet "Electrek". Seither habe sich viel verändert, weshalb sowohl der Preis als auch die technischen Spezifikationen anders sein werden als erwartet. "Es gab keine Möglichkeit, die Inflation und verschiedene Probleme vorherzusehen", sagte Musk. Der Cybertruck soll jedoch "ein verdammt gutes Produkt" werden.

Hürden bei Herstellung

Laut "t3n" lag der Einstiegspreis bei Erstankündigung bei 39.900 Dollar. Wie stark der Preis tatsächlich ansteigen wird, ist unklar. Mit Details zur veränderten Ausstattung hielt sich Musk ebenso zurück. Mitte nächsten Jahres soll mit der Produktion in der Tesla-Gigafactory in Austin, Texas begonnen werden. Die dafür notwendigen Anlagen will Musk schon in den kommenden Monaten anbringen lassen.

Die mehrjährige Verzögerung soll unter anderem auf Lieferkettenprobleme und Entwicklungsschwierigkeiten wegen des futuristischen Designs zurückzuführen sein. Unter anderem fiel Beobachtern bei der Vorstellung auf, dass das Fahrzeug keine Scheibenwischer hat. Zwischendurch war offenbar geplant, diese abnehmbar zu gestalten. Keine sonderlich praktische, aber laut Musk die "ideale" Lösung des Problems. (red, 7.8.2022)